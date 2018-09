La Ville est en train de renégocier le renouvellement du bail de la Coopérative du marché des fermiers dont les modalités prennent fin en mai 2019.

La coopérative loue le bâtiment depuis 2007 et si un accord n’était pas trouvé, le Marché des fermiers de Saskatoon pourrait plier bagage.

La directrice des opérations du Marché des fermiers de Saskatoon, Erika Quiring, estime qu’ouvrir le marché six jours par semaine est difficilement réalisable.

« L'agriculture nécessite beaucoup de temps et d'efforts et les gens doivent être dans leurs jardins ou avec leurs animaux ou en train de produire ce qu'ils fabriquent », a-t-elle expliqué.

Le marché fermier représente une centaine de vendeurs saisonniers et 60 vendeurs tout au long de l'année. Photo : CBC/Ashleigh Mattern

Erika Quiring craint que la philosophie du Marché des fermiers de Saskatoon disparaisse si l’espace est converti en marché public. Elle explique qu’il faudrait faire des « compromis fondamentaux » pour remplir les exigences de la Ville.

Nous ne voulons pas compromettre l'intégrité du marché des fermiers de Saskatoon. Erika Quiring, directrice des opérations du Marché des fermiers de Saskatoon

Le fermier et président de la Coopérative des fermiers de Saskatoon, Adithya Ramachandran, s'est dit très déçu. Selon lui, cette action est irrespectueuse vis-à-vis des producteurs locaux qui œuvrent pour l’économie locale.

« C'est très, très inquiétant », a déploré Adithya Ramachandran, concernant la volonté de la Ville de convertir le marché en un marché public. Photo : CBC/Ashleigh Mattern

Selon lui, un marché public ouvre la porte à des vendeurs qui revendraient des produits qui ne sont pas locaux. « Un marché public va à l'encontre des principes de la souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire », a-t-il déclaré.

Le marché public est une idée du siècle précédent qui ramènerait Saskatoon 40 ans en arrière. Adithya Ramachandran, président de la coopérative des fermiers de Saskatoon

Plusieurs options

La Coopérative du Marché des fermiers de Saskatoon devra trouver un autre bâtiment si elle ne parvient pas à proposer un plan qui répond aux exigences de la Ville. Adithya Ramachandran rapporte que le conseil d'administration explore d'autres options pour rester dans le bâtiment comme celle de trouver un partenaire avec qui la coopérative pourrait partager la location.

Il ajoute qu'il est difficile de trouver beaucoup de fermiers qui accepteraient de venir vendre leurs produits la semaine en raison d'une plus faible affluence.

Des pour et des contre

Kerry Kelly, un vendeur du Marché des fermiers, ne s’est pas dit surpris que la Ville envisage d’autres options. « Nous n'utilisons pas assez d'espace ici », a-t-il déclaré. « Nous ne sommes pas aussi occupés que nous pourrions l'être. Je pense que le conseil d'administration des agriculteurs ne fait pas assez pour attirer les gens ».

Selon lui, il y a des avantages et des inconvénients à ouvrir le marché six jours par semaine. « En augmentant les jours d’ouverture, cela donnerait aux gens plus d'options pour venir visiter et ça pourrait attirer de nouveaux clients. […] En même temps, vous courez le risque de disperser la foule », a-t-il mesuré.

Ce vendeur du Marché des fermiers de Saskatoon, Kerry Kelly, aimerait rester dans le le bâtiment actuel. Photo : CBC/Ashleigh Mattern

La directrice des initiatives environnementales et corporatives pour la ville de Saskatoon, Brenda Wallace, a déclaré dans un communiqué que la région avait radicalement changé au cours des dix dernières années, depuis que le bâtiment de services électriques a été transformé en marché.

« Le plan conceptuel initial de River Landing décrivait des rêves ambitieux pour cet espace et la Ville veut déterminer si nous pouvons nous rapprocher de les réaliser en augmentant l’ouverture des jours de marché et l’activité dans l’édifice », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Le comité municipal qui réclame que le marché opère 6 jours par semaine présentera son rapport au conseil municipal le 24 septembre. Si le conseil municipal accepte les recommandations, il fera un appel d'offres cet automne.

Avec des informations d'Ashleigh Mattern, CBC