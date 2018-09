Dimanche matin, les policiers ont envoyé aux médias, par erreur, un document de 26 pages sur leur enquête sur un homicide survenu samedi à dans un hôtel Marriott situé près de l'aéroport international d'Ottawa.

Dans une déclaration écrite envoyée par courriel, M. Beamish soutient qu'en envoyant ce dossier, contenant notamment des informations personnelles sur des témoins, le SPO a porté atteinte à la vie privée des personnes concernées.

Le corps policier a lui-même contacté le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario pour lui faire part de cette erreur. Aucune plainte formelle n'a été formulée jusqu'à maintenant, mais le commissaire mentionne qu'il pourrait lancer une enquête en bonne et due forme même si personne ne porte plainte.

Le but de notre intervention est d'examiner les circonstances de la violation, de savoir si l'institution a réagi de manière appropriée, si elle a informé les personnes concernées et si des mesures devraient être mises en place pour prévenir de futures atteintes à la vie privée , écrit M. Beamish.

Le SPO poursuit son enquête interne sur la fuite de document. Il y a beaucoup d'information pertinente, qui est très sensible, qui a été relâchée. On travaille avec les médias et les personnes qui ont reçu l'information pour que ça cesse d'aller plus loin , a indiqué son porte-parole, Charles Benoit.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a prévu une rencontre avec le chef de police Charles Bordeleau, mardi, pour discuter du dossier.

Par ailleurs, aucune arrestation n'a été faite relativement à l'homicide survenu samedi. Le SPO poursuit son enquête sur cette affaire.

Avec les informations de Yasmine Mehdi