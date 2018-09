Un texte de Julie Marceau et Jérôme Labbé

La question est venue à la fin du débat. L’animatrice de CTV Mutsumi Takahashi a demandé aux quatre chefs s'ils maintiendraient le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise.

« Oui » [il serait maintenu] ont-ils répondu à l’unanimité.

Or, questionné par Radio-Canada, le 7 septembre dernier, le chef de la CAQ avait émis de sérieuses réserves dans ce dossier. François Legault avait déclaré que le secrétariat serait maintenu s’il était prouvé qu’il était « utile ».

Interrogé à savoir s'il avait changé d'idée, le chef caquiste a nié, précisant un peu plus sa pensée.

Il y a une grosse partie que c’est un show de boucane, mais je suis prêt à garder le secrétariat, je suis ouvert à le garder. François Legault, chef de la CAQ

« Je suis d’accord avec l’objectif, mais le moyen, on va l’adapter pour que ce soit utile », a déclaré François Legault, sans toutefois s'avancer sur la manière dont il modifierait le programme.

En référence à la création de ce secrétariat, François Legault a déclaré il y a 10 jours que c’était selon lui « un gros show » libéral « sans réelles mesures ».

« S’il y a quelques mesures qui sont intéressantes pour la communauté anglophone, je suis prêt à conserver ces mesures », avait-il déclaré avant d’ajouter « je me demande s’il y a vraiment de telles mesures ».

Le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise relève du ministère du Conseil exécutif, autrement dit du bureau du premier ministre.

Sa création a été annoncée par Philippe Couillard lors de la venue à l'Assemblée nationale de l'ex-première ministre ontarienne Kathleen Wynne en septembre 2017.

Il a notamment pour mandat de « s’assurer de la prise en compte des préoccupations des Québécoises et Québécois d’expression anglaise dans les orientations et les décisions gouvernementales ainsi qu’en matière d’accès aux programmes gouvernementaux et de leur application » et de « faciliter l’accès aux statistiques pertinentes pour, notamment, documenter les enjeux auxquels les Québécoises et Québécois d’expression anglaise sont confrontés ».

Le dernier budget Leitao y a consacré 1,2 million de dollars.