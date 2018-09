Un texte de Gavin Boutroy

De nombreux Manitobains ont été réveillés vers minuit dimanche par la vibration et l’alerte sonore d’une alerte d’urgence. Une alerte Amber, qui avait été diffusée d’abord en Saskatchewan plus tôt dans la journée, s'était étendue à l'Alberta et au Manitoba, à la suite de l'enlèvement d'une fillette de 6 ans à North Battleford.

Heureusement, l’enfant a été retrouvée saine et sauve lundi matin, environ 12 heures après sa disparition.

Début du graphique (passez à la fin) La @GRCSask fait le point sur l’alerte Amber. Toujours à la recherche d’un suspect. La fillette a été retrouvée consciente à bord du véhicule, à 2km d’ou le véhicule avait été volé. Elle est maintenant sortie de l’hôpital et avec ses parents. #rcsk #AmberAlert pic.twitter.com/dMk24ChU1A — Andréanne Apablaza (@AndreanneAPBLZA) September 17, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Les alertes Amber sont seulement diffusées dans les cas les plus extrêmes, affirme la directrice du Centre canadien de protection de l’enfance, à Winnipeg, Christy Dzikowicz. Souvent, c’est lorsqu’un enfant a été enlevé et que sa vie est en danger, ajoute-t-elle.

Cependant, certains Manitobains n’ont pas reçu de notification sur leur téléphone.

Un problème de réseau

Toute la province est censée recevoir un alerte Amber, affirme le ministre de l’Infrastructure de la province, Ron Schuler.

Or, seuls 60 % des Manitobains l’ont reçu. C’est le même taux de réussite que lors du test du système au mois de mai, indique-t-il.

Le ministre explique que depuis le test raté du mois de mai, le problème a été identifié. « En ce moment, seuls les téléphones connectés au réseau LTE reçoivent l’alerte », indique-t-il. Un téléphone utilisant le réseau 3G ne la recevra pas. Et un utilisateur qui a désactivé le réseau LTE, plus friand de données, pour utiliser le 3G, n’aura pas reçu l’alerte dimanche soir.

Cette lacune technique n’est pas du ressort du gouvernement provincial, ajoute M. Schuler. Il note que les fournisseurs et les manufacturiers de téléphones équiperont dès le printemps prochain leurs nouveaux appareils de manière à ce qu’ils émettent l’alerte, peu importe le type de réseau cellulaire.

Les mobiles : un choix efficace?

Au Centre canadien de protection de l’enfance, Christy Dzikowicz pense que cette première utilisation du nouveau système d’alerte pour une alerte Amber au Manitoba reste un succès. « De mon point de vue, nous avons une petite fille qui a été sauvée et qui est en sécurité, nous sommes ravis de voir cette issue », affirme-t-elle.

Nous pouvons dire que c’est un succès en raison de l’effervescence que ça a causé, nous savons que beaucoup de personnes l’ont reçue, et ça, c’est essentiel. Christy Dzikowicz, directrice du Centre canadien de protection de l’enfance

Elle explique que les alertes Amber deviennent plus efficaces grâce aux téléphones mobiles. Ces alertes peuvent interpeller les gens quand ils sont à l’extérieur de la maison alors qu’auparavant, les alertes Amber étaient uniquement diffusées à la télévision et à la radio, « quand les gens sont dans leur salon », note Mme Dzikowicz.

« Nous devons toujours rappeler aux gens que pour les policiers, ce n’est pas juste une case à cocher sur une liste. Ils envoient ces alertes stratégiquement, quand ils ont désespérément besoin de l’aide du public », rappelle-t-elle.