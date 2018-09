Les agriculteurs de l'Outaouais ont voulu sensibiliser les politiciens aux défis auxquels ils font face. Ils ont rappelé qu'ils ont besoin de l'appui des élus, peu importe le parti politique qu'ils représentent.

Les membres de l'UPA ont notamment souligné la hausse des coûts de la main-d'oeuvre, puisqu'il est souvent difficile pour eux d'attirer et de conserver les travailleurs. Les salaires représentent 55 % de leurs coûts de production.

Pour nous, fondamentalement, c'était d'informer les députés, les futurs élus à nos réalités et aux besoins des producteurs , a expliqué Sylvain Bertrand, de la Ferme aux saveurs des monts.

Parmi les autres sujets abordés : la pression foncière causée par l'étalement urbain et la distribution des produits locaux. Gatineau, c'est plus des comtés urbains et on sent les préoccupations des consommateurs dans les propos des candidats , a poursuivi M. Bertrand.

Les candidats de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Hull et Chapleau n'ont pas participé aux échanges. La candidate caquiste dans Hull, Rachel Bourdon, est venue s'excuser de son absence et de celle de son collègue. Mme Bourdon a critiqué l'UPA, qui a refusé la présence du candidat de la CAQ dans Pontiac.

Dans un message Twitter, l'UPA Outaouais-Laurentides a expliqué sa décision en mentionnant que la rencontre ne s'adressait qu'aux candidats de Hull et Chapleau et non à ceux de Pontiac.

Début du graphique (passez à la fin) Cette rencontre s'adressait effectivement aux candidats de Hull et Chapleau - et non de Pontiac -, et une majorité de candidats y ont participé. Mme Bourdon était présente et a eu la même opportunité que les autres de s'exprimer. Rencontre fructueuse, échanges riches. — UPA Out.Laurentides (@UPA_Out_Laurent) 17 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Avec les informations de Gilles Taillon