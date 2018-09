Un texte de Romain Schué

« Il n’y a pas longtemps, vous avez proposé de fusionner les cégeps anglophones et francophones. C’était une mauvaise idée », a dénoncé François Legault lundi soir, au cours du débat en anglais. Le chef caquiste s’adressait alors à son homologue péquiste, qui expliquait sa vision pour garder les étudiants anglophones au Québec.

« Voulez-vous fusionner [les cégeps]? », a encore questionné M. Legault.

« Non », a répondu avec vigueur Jean-François Lisée à François Legault. « Vous avez changé d’avis », a souligné le chef caquiste.

Selon le chef péquiste, « l’essentiel de cette proposition » était de proposer aux étudiants francophones « qui veulent apprendre l’anglais » de réaliser une immersion dans un établissement anglophone.

Un réseau unique avec « prédominance du français »

Pourtant, en novembre 2009, Jean-François Lisée avait bien fait part de cette idée dans un blogue qu’il tenait sur le site Internet de L’Actualité.

Dans un texte intitulé « Cégeps en français : un peu d’ambition, que diable! », celui qui était alors chroniqueur et directeur du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) proposait de « prolonger au niveau collégial la loi 101 ».

Il disait alors « vouloir enlever aux allophones arrivés après la loi 101 [en 1977] et à tous les francophones le droit d’envoyer leurs ados aux cégeps anglophones ».

Il avançait une option : « Fusionnons les cégeps en un seul réseau de la prédominance du français », écrivait-il.

« Partout où c’est possible, et totalement dans la région montréalaise, faisons en sorte que tous les cégépiens reçoivent les trois quarts de leur formation en français et le quart, en anglais », ajoutait-il, en parlant de « tous les étudiants, de toutes origines ».

« Ainsi, on donnerait un coup de barre structurel majeur, osons dire historique, un bain francophone réel pour la totalité de nos élites de demain et on répondrait simultanément à la demande massive des parents francophones et allophones de voir leurs enfants bien connaître leur langue seconde, l’anglais », précisait-il.

Une session obligatoire en français

À la fin de ce débat, en conférence de presse, Jean-François Lisée a admis avoir « toujours essayé de penser à l’extérieur de la boite » pour que « les francophones qui le désirent puissent avoir une bonne maitrise de l’anglais, puis que les anglophones restent au Québec en ayant une bonne maîtrise du français ».

J’ai joué avec plusieurs scénarios, mais celui sur lequel j’ai atterri, c’est celui que j’ai mis dans ma campagne de leadership, qui est maintenant dans mon programme, qui me semble le plus pragmatique, le plus rapide, le plus respectueux. Jean-François Lisée

Début septembre, Jean-François Lisée a promis qu’un gouvernement péquiste imposerait une session obligatoire en français aux étudiants des cégeps anglophones.

« Ça fait partie de l'expérience québécoise, et je pense que c'est un enrichissement », avait-il affirmé, tout en s’engageant à adopter une « loi 202 » pour regrouper l’ensemble des engagements péquistes en matière de langue et d’immigration.