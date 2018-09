Un texte de Priscilla Plamondon Lalancette

Marc-André Bédard a ouvert le règne péquiste en 1973 dans Chicoutimi, trois ans avant que le Parti québécois (PQ) prenne le pouvoir. Depuis ce temps, les électeurs n'ont jamais changé d'allégeance.

L'ancien bras droit de René Lévesque est fier que sa circonscription détienne toujours le record de longévité du PQ. Malgré les prédictions qui annoncent une défaite de sa formation dans Chicoutimi, il croit que les électeurs vont demeurer fidèles.

Les convictions, quand elles s'expriment durant une aussi longue période que celle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai de la misère à croire que ça puisse changer du jour au lendemain comme le disent certains sondages. Le PQ est rendu passé la barre des 20 % et le PQ, à partir de 25 %, 26 %, il est dans la partie payante et des surprises heureuses peuvent survenir , affirme l'avocat de 83 ans.

L'ex-ministre de la Justice suit de près la campagne électorale. Il milite toujours du matin au soir pour convaincre les électeurs des bienfaits de l'indépendance du Québec.

C'est l'avenir de nos enfants dont on parle quand on parle de la souveraineté du Québec. Un peuple qui tranquillement perd sa langue, perd ses moyens, perd la direction de sa vie, c'est un peuple amoindri et je n’ai pas encore eu d'exemple d'une nation qui a voulu remettre sa souveraineté , explique Marc-André Bédard.

Marc-André Bédard appelle toutefois les souverainistes pressés à la patience.

Le Parti québécois, ce n'est quand même pas une machine à référendum. Marc-André Bédard, ex-ministre

Si l'hypothèse du bastion ébranlé se matérialise dans l'urne, il assure que le désir d'indépendance, lui, demeurera vivant.

Une circonscription clé

Bien des regards sont rivés sur le comté de Chicoutimi dont l'avenir semble étroitement lié à celui de la formation indépendantiste.

Selon la politologue France Devin, seule une vague nationale pourra détrôner le Parti québécois dans son fief.

Si Chicoutimi passe à la CAQ ou aux libéraux, je ne suis même pas certaine que le Parti québécois va réussir à s'en sortir, dit-elle. Une défaite pour le PQ dans Chicoutimi, d'après moi, ça va être une sérieuse remise en question de toute l'option nationale.

Lors de son passage à Saguenay, le chef du PQ a d’ailleurs exhorté les indépendantistes à renouveler leur confiance envers son parti.

Si on élit la CAQ avec François Legault qui utilise les arguments de Jean Chrétien, on s'en va dans le sens inverse. En votant pour le Parti québécois, on est sur les rails vers le pays , souligne Jean-François Lisée.

Le chef mise sur la machine bien huilée du PQ dans Chicoutimi pour conserver ce comté hautement symbolique.

On sait qu'on a un réseau de militants, de bénévoles. La CAQ ne nous arrive pas au bas de la cheville. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

France Devin croit aussi que ce sera un facteur déterminant. Si c'est le même type de machine qu'il y avait derrière la famille Bédard, oui, ça risque encore de faire une différence.

La politologue croit surtout que le Parti québécois doit parvenir à séduire les jeunes puisque, pour la première fois, les électeurs de 18 à 34 ans et les baby-boomers auront le même poids démographique lors du scrutin.

Une victoire loin d'être acquise

Plusieurs citoyens de Chicoutimi n'ont pas encore fait leur choix, mais, selon des souverainistes de longue date, le PQ a du plomb dans l'aile.

La forteresse est à bout de souffle là. Moi, je vais essayer du nouveau , confie une dame.

Je pense que le bastion souverainiste va changer de bord. La souveraineté, on remet ça à plus tard , lance un autre électeur.

La candidature de la péquiste Mireille Jean dans la circonscription fait partie de l'équation.

Je pense qu'on votait Parti québécois surtout par l'alliance qu'on avait avec la famille Bédard. Personnellement, moi, Mme Jean, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Je ne sais pas pour qui je vais voter. , soutient un travailleur.

Le chef du parti aussi a une énorme influence sur les électeurs. Certains reprochent à la formation souverainiste d'avoir manqué le bateau en optant pour Jean-François Lisée plutôt qu'Alexandre Cloutier.