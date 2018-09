« J'ai toujours été attirée par la musique liturgique et d'autant plus que les organistes sont assez rares et j'avais un certain talent », explique la religieuse âgée de 90 ans.

Malgré son âge avancé, Soeur Paré arrive à jouer l'ensemble des pièces de la messe qui dure une trentaine de minutes.

« Tous les soirs, je masse toutes mes jointures, confie-t-elle. J'attribue ma souplesse ma longévité à l'orgue à cet exercice physique. »

Soeur Thérèse Paré Photo : Radio-Canada

Sœur Thérère Paré a fait sa dernière prestation dimanche, devant l’ensemble des sœurs de la communauté.

Avant son arrivée au monastère du Vieux-Québec, Soeur Thérèse Paré a joué de l'orgue et a également enseigné l'instrument dans d'autres communautés pendant plusieurs années.

« Jusqu'à 2008, j'ai enseigné l'anglais, l'orgue et le chant aux Philippines », raconte-t-elle.

Vers l'âge de cinquante ans, elle s'est inscrite au baccalauréat en musique, avec option orgue, puis à la maîtrise.

« J'ai eu le bonheur de faire une recherche sur l'ensemble de la musique chez les Ursulines », se souvient-elle.

Trois autres célébrations liturgiques sont prévues devant un public plus restreint d’ici le départ de Sœur Paré, prévu pour le début octobre.

Avec les informations de Nicole Germain