« On accuse et on accuse. Mais on n'a aucune preuve. C'est facile à accuser. Mais on n'est pas capable d'accuser sans avoir des preuves », lance Zoël Breau président local de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Le pêcheur souhaite éviter que la relation ne se détériore entre les pêcheurs autochtones et non autochtones.

On a bâti une industrie qu'on veut qui soit viable et durable pour tous nos pêcheurs. Incluant les pêcheurs des communautés autochtones. Zoël Breau président local de l’Union des pêcheurs des Maritimes

Zoël Breau est président local de l’Union des pêcheurs des Maritimes. Photo : Radio-Canada

Raymond Buddy Dedam sur son bateau, pointe jusqu'à quel niveau l'eau a submergé l'embarcation. Photo : Radio-Canada

Regain de tensions?

Raymond « Buddy » Dedam est un des pêcheurs qui a été victime de l’acte de vandalisme. Les dommages coûteront environ 70 000 dollars, juge-t-il. « C’est dévastant! »

Ce geste indique qu'il y a beaucoup d’animosité entre les pêcheurs blancs et les autochtones, affirme « Buddy » Dedam.

Geez ! Ça nous dit juste qu'il y a beaucoup d'animosité. Raymond Buddy Dedam, pêcheur de la communauté d’Esgenoôpetitj

Alex Dedam est un porte-parole de la communauté d’Esgenoôpetitj. Photo : Radio-Canada

Toutefois, un porte-parole de la communauté d’Esgenoôpetitj, Alex Dedam, n’est pas tout à fait de cet avis. Il s’agirait davantage d’une « pomme pourrie », qu’un regain des tensions entre les deux communautés.

Je ne pense pas que ce soit le genre de chose qui s'est produite de façon générale. Mais il y a toujours une pomme pourrie dans le tonneau. Alex Dedam, porte-parole de la communauté d'Esgenoôpetitj

Monsieur Dedam souhaite que le responsable soit retrouvé, et s’il est un pêcheur, que son permis soit révoqué.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) poursuit son enquête sur l’incident. Elle ne peut pas déterminer pour l’instant qu’il s’agit d’un motif haineux envers les autochtones.

Marc Beaupré, porte-parole pour la GRC, indique qu’il y a « un tellement bon climat » entre les communautés, qu’il écarte pour l’instant l’hypothèse d’un regain de violence entre les deux communautés.

Ce n'est pas la première fois que la région est frappée par des querelles entre Autochtones et non-Autochtones. La crise de Burnt Church, entre 1999 et 2002, avait provoqué des conflits violents au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse en raison des quotas de pêche accordés aux Premières Nations.

Avec les informations de Michel Nogue