Du 27 au 30 septembre, les amoureux des livres pourront rencontrer plus de 300 auteurs et illustrateurs provenant d’un peu partout au Québec.

Une centaine d’activités littéraires sont aussi organisées.

La diversité, c'est important. Notre travail, c'est d'essayer de développer de nouveaux publics. D'aller chercher les non-lecteurs. Il faut donc toucher un large éventail de propositions. Tous les gens doivent prendre le temps de consulter la programmation, de planifier leur visite pour la bonifier , explique Sylvie Marcoux, directrice générale du salon.

Le Salon du livre remettra le prix Distinction littéraire, qui vise à souligner le travail des artisans du livre. L’écrivaine Marjolaine Bouchard est lauréate de ce prix.

C'est sûr que le prix vise à reconnaître le travail de la dernière année, mais c'est aussi le cumul de 22 ans de travail, de recherche, d'écriture et d'implication dans le milieu littéraire. Je suis comme une missionnaire du livre. Je l'ai fait pendant 22 ans pour donner le goût de lire et d'écrire aux jeunes et aux moins jeunes , relate Marjolaine Bouchard.

Pour la première fois, Radio-Canada est partenaire de l’événement. Une programmation spéciale sera d’ailleurs offerte pour l’occasion.