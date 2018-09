Un texte de Julien Sahuquillo

Observateur de la scène juridique au Canada, Rénald Rémillard confirme que le bilinguisme a aujourd’hui une place beaucoup plus grande dans l’administration de la justice. « On voit des juristes qui ont une capacité bilingue dans plusieurs bureaux au Manitoba, des bureaux d’avocats, etc. C’est beaucoup plus généralisé et intégré dans l’ensemble des grands bureaux à Winnipeg. C’est quand même la norme qu’il y ait [une ou deux personnes], ou un noyau de gens bilingues », explique-t-il.

« Je n’ai jamais caché le fait que j’étais un fier francophone, affirme pour sa part Richard Chartier. Mon but a toujours été de normaliser le français dans les tribunaux. Comme juge en chef du Manitoba, je dois préparer plusieurs discours par année puis je m’assure toujours de mettre du français dans chaque discours », soutient-il.

Rénald Rémillard souligne d’ailleurs l’importance du parcours universitaire de l’homme dans son engagement. « C’est un finissant de Moncton, et [...] c’était un des mandats de la faculté de droits de l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, que les francophones à l’extérieur du Québec puissent avoir une plus grande présence dans le système d’administration de la justice, explique-t-il. Je pense que [le cas du juge Chartier] est un très bel exemple de réussite. »

Davantage de personnel bilingue?

En mai 1998, Richard Chartier publiait le rapport Avant toute chose, le bon sens. Ce document commandé par le gouvernement provincial pour améliorer les services en français prodigués par la province, posait entre autres la question de la place du français dans les tribunaux du Manitoba.

En vertu de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, chacun a le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les tribunaux de la province. Ce rapport montrait que le manque de personnel bilingue rendait cet objectif impossible à atteindre.

Depuis la publication du « rapport Chartier », la situation s’est améliorée. Ainsi, en 2017, au ministère de la Justice, 81 % des postes désignés bilingues étaient occupés par du personnel bilingue, selon le Secrétariat aux affaires francophones de la province. Dans les postes non bilingues, il y avait sept fois plus de personnes bilingues qu’il y a dix-sept ans.

À la cour d’appel du Manitoba, il y a douze juges. Six sont de parfaits bilingues. Ils peuvent entendre des appels dans les deux langues. Le juge en chef du Manitoba, Richard Chartier

Une justice près des gens

En regardant en arrière, le juge Chartier remarque que son métier a changé et perdu de sa solennité. Cette évolution correspond selon lui à un travail de fond pour rendre la profession plus accessible aux yeux du grand public. « Les juges essaient, lorsqu’ils prononcent un jugement, d’utiliser un langage qui n’est pas réservé aux juristes », explique-t-il.

Cette dynamique est essentielle pour l’intégration des nouveaux arrivants, surtout en français selon Rénald Rémillard. Il souligne la nécessité « que les gens puissent devenir des citoyens à part entière et connaître le système administratif canadien de la fonction publique ainsi que leurs droits ».

Pour la première fois au Manitoba, une audience de la Cour d'appel a été captée et retransmise en direct par des caméras, en 2014. L'audience était présidée par le juge en chef Richard Chartier. Photo : Radio-Canada

Maintenir des services bilingues reste encore un défi pour les ressources humaines, malgré le plus grand nombre de personnes bilingues issues de l’immersion francophone. Certains postes peinent à être remplacés lors des départs à la retraite ou dans le cas de compétences spécialisées.

Pour le Manitoba, Rénald Rémillard souligne principalement le manque récurrent de personnel bilingue dans le domaine du droit à la famille. « C’est une lacune à l’heure actuelle », commente-t-il.

Quant au juge Chartier, après un quart de siècle d'exercice, il n’a rien perdu de son enthousiasme pour sa profession. « À part être un commentateur pour les Jets de Winnipeg, je ne peux pas penser à un meilleur job qu'être un juge. Je suis heureux chaque jour quand je me lève pour me rendre au travail. J'ai autant de plaisir à faire ce job qu'il y a 25 ans. »