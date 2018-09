Les chargés d’enquête du BIG « ont pu constater diverses irrégularités eu égard à la surveillance du respect des exigences des devis technique », mentionne l’inspectrice générale intérimaire Brigitte Bishop dans son rapport.

Elle note que des entrepreneurs abaissent leurs prix pour obtenir des contrats de resurfaçage des routes et qu’ils se reprennent ensuite en n'effectuant pas correctement – ou parfois même pas du tout – certains travaux pourtant prévus.

Les observations sur les chantiers démontrent que certains entrepreneurs tentent de gagner temps et argent en économisant sur les quantités et la qualité du matériel au mépris des normes ou exigences techniques. Brigitte Bishop, inspectrice générale, dans son rapport

Le BIG a mené 83 opérations de surveillance de chantiers de resurfaçage des routes et de reconstruction de trottoirs. Au moins un problème a été constaté sur chacun des chantiers visités.

Le rapport insiste aussi sur « le contexte de travail parfois difficile des surveillants et la pression qu’ils peuvent subir de la part des entrepreneurs ».

Mme Bishop écrit qu’il est « probable » qu’« afin d’éviter une confrontation » ou d’autres « conséquences », certains surveillants soient susceptibles d’« accommoder l’entrepreneur en acceptant certaines irrégularités récurrentes ».

Une industrie du trottoir plus droite

Cependant, une enquête approfondie sur l’industrie du trottoir « a permis de constater que celle-ci est généralement perçue comme étant désormais plus ouverte et concurrentielle » par ses propres acteurs et que les données disponibles « permettent de corroborer » cette impression, note Brigitte Bishop.

Elle affirme même que « les faits recueillis à ce jour dans le cadre de l’enquête tendent à démontrer que l’industrie du trottoir s’est réformée à la suite des révélations de la [Commission sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction] ».

Résultat : les trottoirs coûtent maintenant jusqu'à moitié moins chers qu'il y a quelques années.

Néanmoins, en raison du récent passé trouble de ce secteur d’activités et des investissements majeurs, actuels et annoncés, de la Ville dans ces infrastructures, le Bureau de l’inspecteur général considère qu’il s’agit encore d’un domaine vulnérable et compte donc demeurer vigilant à son endroit et le suivre de près. Brigitte Bishop, inspectrice générale, dans son rapport

La Ville tarde à payer ses factures

La propension de la Ville à tarder à faire ses paiements est par ailleurs montrée du doigt dans le rapport.

« Bon nombre d’entrepreneurs » ont signalé qu’il était difficile de se faire payer dans les délais prescrits, est-il écrit. Le problème était encore plus lourd pour ceux qui agissent en sous-traitance, « car ils se trouvent en deuxième position dans la chaîne de paiement et doivent souvent "courir" après leurs paiements ».

« Les plus petits joueurs ont dénoncé de ne pas avoir les "reins financiers" assez solides pour supporter l’effet des retards sur leur "fonds de roulement" », poursuit le BIG.

Le document déposé lundi est le premier rapport biannuel du BIG, une nouveauté rendue possible par la création récente de la division Analyses et préenquêtes.