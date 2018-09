Avec les informations de Piel Côté



Le préfet de la MRC, Sébastien D'Astous, explique que la transmission de la facturation dépasse souvent l'adoption budgétaire, ce qui occasionne un réajustement imprévu.



La MRC d'Abitibi veut également que la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) revoie son mode de rémunération.



À titre de mandataire, le point de service d'Amos doit éponger année après année un déficit de 60 000 dollars.



Enfin, le préfet Sébastien D'Astous souhaite que le gouvernement renforce la notion de gouvernement de proximité, en bonifiant l'enveloppe du fonds de développement des territoires.

Ce qu’on veut, c’est de renégocier l'entente du Fonds de développement du territoire, puis dans tout ça, on veut que les délais administratifs soient réduits et qu'il y ait une reddition de compte plus raisonnable. Sébastien D'Astous