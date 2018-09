Après un an de travaux et autres préoccupations d’ordre logistique, c’était le grand jour pour les propriétaires du Cinéma moderne Roxanne Sayegh et Alexandre Domingue. Ce dernier, patron du studio de postproduction Post moderne (qui partage les lieux avec le cinéma), réalise un rêve de 25 ans, a-t-il indiqué en entrevue avec Catherine Richer lundi dans Le 15-18.

Son association avec l’ancienne directrice générale des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) permet ainsi la naissance d’une salle de 54 places, équipée « de la fine pointe de la technologie », avec un projecteur 4K et un système de son Dolby Atmos.

Les projections commenceront à partir de 19 h et les places sont numérotées. Les billets pour les adultes coûtent 11,50 $ (taxes incluses), si achetés jusqu’à la veille de la projection ou 13 $ le jour même.

Roxanne Sayegh parle d’un « modèle non traditionnel » concernant la programmation. Beaucoup de films seront joués chaque semaine, avec des projections étalées parfois sur plusieurs mois, ce qui permettra aux œuvres d’avoir une durée de vie bien plus longue que d’habitude.

Roxanne Sayegh et Alexandre Domingue, propriétaires du Cinéma Moderne à Montréal Photo : Danny Taillon / Post moderne

L’éclectisme devrait être au rendez-vous, avec des courts et longs métrages, des films grands publics, des classiques, des documentaires ou encore des œuvres découvertes dans les festivals, mais ne bénéficiant d’aucune autre sortie au Québec.

Pour sa première semaine, Borg VS McEnroe (lundi soir), l’un des chefs-d’oeuvre d’Alfred Hitchcock Vertigo (samedi après-midi) et le dernier film dans lequel a tourné Albert Millaire, La zone (dimanche), font partie des oeuvres au menu. Le tout se terminera avec Blade Runner 2049, en présence de Denis Villeneuve.

Le Cinéma Moderne voit le jour dans un contexte difficile, alors que la fréquentation des salles obscures connaît parfois des difficultés. L’un des plus célèbres cinémas indépendants au Québec, l’Excentris, a dû fermer ses portes au public en 2015. Roxanne Sayegh assure pourtant que son projet bénéficie d’atouts indéniables. Outre la programmation, elle cite la localisation de la salle de cinéma.

C’est un quartier qui est quand même assez central, pas seulement résidentiel. Beaucoup de monde y travaille. Il y a aussi beaucoup de familles dans le quartier qui ont envie de partager leur passion pour le cinéma. Roxanne Sayegh

S’ajoute à cela le café bar « qui permet un espace de socialisation ». Autre atout : il sera possible de boire de l’alcool tout en regardant les films, chose pour l’heure interdite dans les autres salles obscures montréalaises.