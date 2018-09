Un texte d'Allison Van Rassel

Dans une industrie où peu soulignent l’importance de la relève, la direction de la SCCPQ croit qu’un concours à l’image du grand chef de renom Serge Bruyère, soulignant ainsi son apport inestimable à l’avancement de la gastronomie dans la région de Québec, peut faire une grande différence dans un parcours d’apprentissage.

Les participants seront sollicités à y participer dans les différents établissements d’enseignement de la province.

« On veut reconnaître le talent des jeunes qui maîtrise bien les bases de la cuisine, explique Sébastien Bonnefis, président de la SCCPQ région de Québec. Le respect de l’hygiène et les techniques de travail aussi. »

Dans les années 90, M. Bonnefis a occupé le poste de chef pâtissier au célèbre restaurant de Québec À la table de Serge Bruyère. Aujourd’hui, il coordonne le programme de restauration au Collège Mérici, en plus d’y enseigner son métier.

L’industrie n’a pas bonne presse et de moins en moins de jeunes s’inscrivent dans nos programmes. Un concours comme celui-ci est essentiel pour stimuler et encourager la relève en cuisine. Sébastien Bonnefis, président de la SCCPQ région de Québec

Nommé à la tête du chapitre de Québec en janvier 2018, Sébastien Bonnefis veut redorer l’image du plus vaste regroupement professionnel de métiers de bouche au Québec qui compte près de 800 membres en province.