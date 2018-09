Serez-vous prêts si l'électricité et l'eau courante sont subitement coupées dans votre logement? Bien des personnes n'auraient pas suffisamment de nourriture et d'eau potable pour durer trois jours, selon l'Agence de gestion des urgences de Calgary, qui lance un cours en ligne gratuit pour aider les Calgariens à se préparer aux urgences et désastres.