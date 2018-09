Un texte de Nicolas Vigneault

Radio-Canada a donc demandé à des candidats de toutes les formations politiques de se prononcer sur l'éthique en leur posant deux questions : qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce qu'un politicien éthique?

Nous avons ensuite fait analyser leurs réponses par l'éthicien René Villemure.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Les candidats et l'éthique

Parti libéral du Québec (PLQ)

Dans les rangs libéraux, la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, s'est prêtée au jeu.

« C'est d'abord de respecter le code d'éthique de l'Assemblée nationale », lance la ministre.

« À partir du moment où on se pose la question, ça devrait tout de suite allumer une lumière rouge et faire des vérifications par rapport à ça », complète Mme Anglade.

« C'est bien. Là, on a le signal d'alarme. Mais à partir du moment où on a le signal d'alarme, qu'est-ce qu'on fait? » demande René Villemure. Selon l'éthicien, l'éthique ce n'est pas seulement de ne pas poser des gestes, mais plutôt de poser les bons gestes en fonction du contexte dans lequel le politicien se trouve.

Parti québécois (PQ)

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, se réfère également au code d'éthique de l'Assemblée nationale.

« C'est à la fois un code, une loi, une façon de voir les choses et je dirais le plus simplement possible, si je fais quelque chose et que c'est dans le journal le lendemain et que ma mère n'est pas contente, ce n'est pas éthique », dit le chef du PQ.

La réponse laisse de toute évidence M. Villemure sur son appétit.

« C'est un argument que j'entends souvent. C'est pas mal plus qu'un code, c'est pas mal plus qu'une loi et ça dépend de la mère que vous avez. Il y a des fois où un politicien doit prendre une décision courageuse et ça se peut que ça sorte mal dans le journal », tempère l'éthicien.

La candidate du Parti québécois dans Taschereau, Diane Lavallée, s'en prend quant à elle au chef de la Coalition Avenir Québec qui a affirmé dans la foulée de l'affaire Éric Caire que les attentes n'étaient pas les mêmes dans l'opposition qu'au pouvoir.

« Il n'y a pas deux formes d'éthique non plus, une quand tu es au pouvoir et une autre quand tu es dans l'opposition! », peste la candidate.

L'éthicien René Villemure approuve sans réserve cette affirmation. « L'exigence d'exemplarité, c'est pour tous les membres de l'Assemblée nationale, au pouvoir ou dans l'opposition », affirme M. Villemeure

Coalition avenir Québec

Sonial LeBel, ex-procureure de la Commission Charbonneau et aujourd'hui candidate de la CAQ dans la circonscription de Champlain décrit un politicien éthique comme étant une personne qui se pose des questions avant de prendre une décision.

« Je vais peut-être surprendre bien des gens, mais pour moi l'éthique ce n’est pas la perfection. L'éthique, c'est d'être capable de se poser les bonnes questions. De dire pourquoi j'agis. Pour un politicien, ce qui est particulièrement important, c'est d'agir dans l'intérêt des citoyens », précise la candidate LeBel.

Cette définition de l'éthique semble être celle qui se rapproche le plus de celle que les politiciens devraient avoir en tête dans l'exercice de leur mandat, selon René Villemure.

« L'expression de Mme LeBel, réfléchir, de voir que la perfection n'est pas de ce monde, puis quelque part pouvoir comprendre les motifs qui nous font prendre une décision, c'est probablement la meilleure des choses. Réfléchir avant d'agir, l'intérêt général en tête », affirme-t-il.

Québec solidaire

Le discours des candidats et candidates de Québec Solidaire tourne également autour du bien commun plutôt que de miser sur l'avancement personnel.

« Une personne éthique, ce qui la motive, c'est de faire du bien autour d'elle, à elle et aux autres, pour qu'on puisse être un tout qui pense à ses intérêts collectifs », affirme la candidate de Québec solidaire dans Taschereau, Cartherine Dorion.

« Mme Dorion l'exprime clairement : il faut faire du bien et ça fait du bien. C'est une vision très rafraîchissante aussi et c'est un peu plus alternatif par rapport à un débat d'intérêt », conclut l'éthicien René Villemure.