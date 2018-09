La transaction de 300 000 $ permettra à la Ville d’offrir un nouveau point de services aux citoyens en y logeant différents organismes, dont Maria-Express et Tourisme Dolbeau-Mistassini.

Quand on s’est mis à regarder avec ce qui arrive au niveau touristique, au niveau transport, ce sont toutes des nouvelles organisations, on s’est dit qu’on pouvait leur offrir quelque chose d’intéressant. On s’est assis avec le conseil municipal et c’est là-dessus qu’est partie notre réflexion , explique Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini.

Le bâtiment portera désormais le nom de Centre C.-A.-Gauthier, en l’honneur du politicien et homme d’affaires Charles-Arthur Gauthier, qui a marqué le secteur Mistassini.

Les organismes vont déménager dans ce bâtiment qui abritait Desjardins. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Les guichets automatiques de Desjardins restent toutefois accessibles grâce à une entente de location de 10 ans qui permettra à la Ville de tirer des revenus de 7500 $ par année.

L’institution financière aura aussi un bureau satellite lui permettant de rencontrer sa clientèle.

Desjardins devrait également réinvestir 225 000 $ dans le milieu dans le cadre d’un projet qui devrait être annoncé prochainement.