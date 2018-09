Un texte d'Amélie Desmarais

Il n'y avait aucune ambulance disponible dans le secteur de La Tuque, aucune ambulance disponible également dans une autre région qui pouvait venir couvrir à La Tuque , déplore le président du syndicat, Michel Beaumier.

Les ambulanciers auraient même dû transporter trois personnes en même temps dans une seule ambulance dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui est contraire aux pratiques habituelles, parce que l'ambulance la plus proche disponible était à Shawinigan.

Normalement, La Tuque dispose de trois véhicules sur la route en même temps, mais deux d'entre eux ont été immobilisés parce que les ambulanciers de garde avaient déjà complété leur nombre maximum d'heures sécuritaires et que personne n'était disponible pour prendre la relève.

C'est sûr qu'on a une situation particulière qui est le Festival western de Saint-Tite qui prend beaucoup de paramedics, mais c'est pas acceptable, même une fois, que des gens soient laissés à eux même , déplore le président du syndicat précisant qu'une personne victime d'arrêt cardiaque à ce moment serait probablement morte.

Moins d'ambulanciers à La Tuque

Michel Beaumier rapporte que le nombre d'ambulanciers disponibles pour travailler à La Tuque est passé de 32 à 26 depuis octobre dernier. Plusieurs ambulanciers à la recherche de plus de stabilité auraient quitté La Tuque pour des municipalités où le gouvernement a converti les horaires de faction en horaire à l'heure au cours de la dernière année.

Les ambulanciers de La Tuque dénoncent depuis plusieurs années le fait qu'ils doivent couvrir le plus vaste territoire de la province avec trois horaires de faction. Les ambulanciers y travaillent sur appel, sept jours par semaine, 24 heures sur 24, une semaine sur deux, ce qui prolonge, selon eux, le délai d'intervention lors des appels d'urgence.

On espère que ça n'arrivera plus jamais, mais, dans les conditions actuelles, on ne voit pas de solution à court terme , confie M. Beaumier qui réitère que seul un quart de travail à l'heure consacré uniquement à La Tuque permettrait de régler le problème.

Ils peuvent être appelés pour aller à Wemotaci, à Parent, ça peut aller jusqu'à Clova, ça peut être à Obedjiwan, c'est vraiment le secteur qui est le plus grand au Québec que l'on couvre avec trois horaires de faction , s'indigne-t-il.

Michel Beaumier interpelle les autorités en santé et les partis politiques pour qu'ils interviennent et prennent des engagements clairs.

C'est inacceptable et les citoyens de La Tuque méritent le même traitement que les citoyens ailleurs dans la province. Michel Beaumier, président du Syndicat des paramédics du Coeur du Québec

Au cours de la dernière année, Québec a investi 55 millions de dollars pour convertir des horaires de faction en horaires à l’heure dans plus d'une trentaine de municipalités de la province, mais pas à La Tuque.

Réaction du CIUSSS MCQ

À la suite de notre appel, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) affirme avoir pris contact avec le Centre de communication santé (CCS) pour refaire le fil des événements et procéder à une analyse rigoureuse de la situation.

Le CIUSSS MCQ, qui se dit très sensible à là situation, affirme travailler avec la municipalité sur ce dossier , mais précise que le fait que trois ambulances soient appelées sur des appels urgents de façon simultanée demeure très exceptionnel .