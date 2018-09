« À l’exception de quelques espaces, le bâtiment a été complètement inondé d’eau noire, de l’eau contaminée », explique la directrice du centre de développement de Ridge Meadows, Trish Salisbury.

Selon elle, les planchers et d’importantes parties de mur devront être remplacés : « Notre équipement a également été endommagé et la garderie a perdu des berceaux, des jouets et des meubles. »

Environ 200 familles utilisent les services de garde et d’éducation préscolaire du centre Start Smart, alors que près de 400 autres familles fréquentent le centre de développement pour enfants de Ridge Meadows.

« C’est vraiment un coup dur pour 600 familles de la communauté dont les services vont être limités, peut-être même arrêtés pour un certain temps », dit Trish Salisbury.

La garderie et le centre de développement sont tous les deux à la recherche d’un nouvel espace pour continuer de desservir ces familles en attendant que les réparations soient complétées.