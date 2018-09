Le centre de recherche Les Buissons fait notamment l'expérimentation de nouvelles variétés de pommes de terre.

Les malfaiteurs ont détruit 8 parcelles échantillons, précise le directeur général du centre de recherche, Michael Cosgrove. Puisque les recherches sont à la 4e année, la valeur monétaire des pommes de terre est d’environ 7 000$. Le vol est d’environ 200 livres de pomme de terre.

Faire des recherches sur des pommes de terre, c’est un long processus. Michael Cosgrove, directeur général du Centre de recherche Les Buissons

Il y a un volet de santé publique, souligne Michael Cosgrove. Ces pommes de terre n'ont pas encore été homologuées pour la consommation. Donc, elles sont à titre de recherche. Il peut exister des toxines à l'intérieur de ces pommes de terre qui peuvent causer des maux de ventre, plus ou moins importants, tout dépendant si la personne est en santé ou pas.

Un des champs du Centre de recherche Les Buissons où des pommes de terre ont été dérobées. Photo : Gracieuseté Centre de recherche Les Buissons

Michael Cosgrove fait aussi valoir que ces vols ont un impact négatif sur les recherches en cours et sur les employés.

Lorsqu'on vole les pommes de terre qui sont dans ce dispositif-là, on n'est plus capable, au niveau de la recherche, de vérifier si on a trouvé une nouvelle pomme de terre qui aurait un intérêt pour l'industrie. Ce que je souhaite, c'est que les gens soient respectueux, et qu'ils nous laissent faire notre travail , insiste Michael Cosgrove.

Le directeur général du centre de recherche Les Buissons, Michael Cosgrove. Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

Michael Cosgrove affirme qu'aucune plainte n'a été déposée à la police.

Une quinzaine de personnes travaillent au centre de recherche Les Buissons.

On est le seul centre de recherche variétal au Québec parce que l’on est dans une zone isolée et on n’a pas les maladies ou les insectes qu’ils ont ailleurs, note Michael Cosgrove. Si tout le monde commence à faire de la plantation de pommes de terre dans leur jardin, on augmente le risque et on met à risque un centre de recherche qui est là depuis les années 1960.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel vol survient au centre. La direction a décidé de faire une sortie médiatique cette fois parce que si l’on n’intervient pas, les gens n’auront peut-être pas la compréhension des dommages qu’ils font au centre , explique Michael Cosgrove.

Le Centre de recherche Les Buissons produit aussi des études sur les petits fruits nordiques, notamment la chicoutai.