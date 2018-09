Un texte de Margaud Castadère

11 h 15, le centre étudiant de l’Université de Moncton fourmille encore plus qu’à l’habitude. Une petite file se crée aux abords du bureau de vote installé pour la semaine par Élections Nouveau-Brunswick. Des étudiants brandissent une preuve d’identité et se dirigent vers l’isoloir, tandis que d’autres se renseignent sur les modalités du vote.

Du 18 au 21 septembre, les étudiants peuvent voter dans leur collège ou leur université pour un candidat de la circonscription électorale dans laquelle ils résident habituellement ou pour un candidat de la circonscription électorale dans laquelle ils poursuivent leurs études.

L’objectif d’Élections Nouveau-Brunswick est de faciliter le vote des jeunes. Lors des élections provinciales de 2014, seulement 44 % des 18-24 ans s’étaient rendus aux urnes.

Dayna Muzet, 21 ans, étudiante en philosophie : « En tant qu’étudiante, je veux vraiment faire ma part et encourager ma population à voter, le plus possible. » Photo : Radio-Canada/Margaud Castadère

Pour la coordinatrice électorale des étudiants, Dayna Muzet, l’intérêt pour la politique existe. C’est juste qu’il faut la réveiller!

On est jeunes. C’est essentiellement nous la relève. Ça fait qu’on a vraiment besoin d’avoir notre mot à dire dans qui va nous représenter. Dayna Muzet, coordinatrice électorale des étudiants, Élections Nouveau-Brunswick

Justin Bujold, 25 ans, étudiant en sciences infirmières : « J’exerce mon devoir de citoyen. » Photo : Radio-Canada/Margaud Castadère

Justin Bujold a voté sur le campus lors des dernières élections fédérales. Cette année encore, il renouvelle l’expérience.

C’est très pratique , lâche Justin Bujold. Je n’ai pas besoin de me déplacer à la maison à Campbellton pour faire mon vote. Je peux juste me déplacer sur le campus.

Celui qui ne se qualifie pas comme impliqué politiquement affirme tout de même avoir consulté les programmes des différents partis pour arrêter son choix sur un candidat. C’est juste que c’est important de voter parce que si tu ne votes pas, ou que tu ne t’informes pas, tu n’as pas de mot à dire en fin de compte , résume-t-il.

Armelle Diana, 23 ans, étudiante en sciences infirmières : « Mon choix était fait depuis longtemps. J’ai des valeurs [...] et mon choix représentait ce que je pensais. » Photo : Radio-Canada/Margaud Castadère

Armelle Diana déplore quant à elle le peu d’intérêt des jeunes envers la politique. Je regarde sur les réseaux sociaux, et je n’en entends pas du tout parler au niveau des jeunes. [...] J’ai l’impression que l’information ne circule pas assez, malgré le fait qu’on a les réseaux sociaux.

Selon elle, le vote sur le campus est une bonne manière de contrer ce manque. Les jeunes d’aujourd’hui ne savent pas forcément comment ça fonctionne, donc si on a des services comme ça sur le campus, et bien les jeunes ont juste à se déplacer et c’est bien plus pratique, et ça permet aux jeunes de voter.

Maxime Clavet, 21 ans, étudiant en administration des affaires : « Mon choix était fait bien avant aujourd’hui » Photo : Radio-Canada/Margaud Castadère

Maxime Clavet partage cette opinion et se réjouit de pouvoir aller voter sur le campus.

C’est excellent! Car je crois qu’il y avait un gros taux de jeunes qui n’ont pas voté aux dernières élections. Je trouve que c’est quelque chose qui n’est vraiment pas bien, car on représente une grande partie de la population.

Christine Thériault, 21 ans, étudiante en criminologie : « Ce sont les enjeux étudiants qui me touchent plus. » Photo : Radio-Canada/Margaud Castadère

Christine Thériault a appris l’existence du vote sur le campus par l’un de ses amis. C’est vraiment pratique, affirme-t-elle. Tu vas à ton cours, tu t’arrêtes juste au centre étudiant et ça va super vite!

Pour elle, il est important d’exprimer son accord ou son désaccord envers les décideurs publics. Je me dis, si tu veux te plaindre sur ce qui arrive et que tu as voté, c’est une chose. Mais si tu n’as pas voté, tu n’as pas le droit de te plaindre.

Alix Martin, 18 ans, étudiant en éducation : « C'est mon premier vote! » Photo : Radio-Canada/Margaud Castadère

Même s’il vote pour la toute première fois, Alix Martin affirme avoir arrêté son choix d’avance. Ce sont les idéologies d’un certain parti qui l’ont convaincu.

Pour l’étudiant en éducation, les jeunes devraient davantage exprimer leur droit de vote. Souvent notre groupe d’âge se plaint que nos besoins ne sont pas forcément comblés. Mais si on va voter, les partis politiques donneraient plus d’importance à notre groupe d’âge.

Danika Richard, 18 ans, étudiante en éducation secondaire : « Je ne suis pas originaire de Moncton, donc ça me permet d’aller voter. » Photo : Radio-Canada/Margaud Castadère

Pour Danika Richard, il est primordial d’exprimer son droit de vote. C’est super important ! Il y a des pays qui n’ont même pas le droit d’aller voter alors il faut aller voter si on a le droit.