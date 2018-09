Un texte de François Vigneault

C'est le cas de Guilmond Hébert qui se présente comme candidat indépendant à Caraquet, un château fort libéral. Celui qui a travaillé pendant 33 ans comme directeur de succursales pour Alcool Nouveau-Brunswick a parcouru, à vélo et à pied, à peu près toute la circonscription depuis le début de la campagne.

Je peux compter sur mes 10 doigts où est-ce que j'ai été refusé vraiment quand j'ai cogné à une porte. Donc c'était impressionnant, les gens veulent entendre c'est quoi un député indépendant , dit-il.

Guilmond Hébert (à gauche) discute avec un électeur de Caraquet, Livain Lanteigne. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Guilmond Hébert a déjà été membre dans le passé des libéraux, des progressistes-conservateurs et des néo-démocrates. Il constate aujourd'hui que les partis traditionnels ne répondent pas aux attentes de la population. Avec un résultat qui s'annonce serré le soir de l'élection, Guilmond Hébert croit que les électeurs ont tout à gagner en appuyant les huit candidats indépendants de la province.

Ce n'est pas un vote vraiment de contestation, mais en votant indépendant c'est un peu ça, mais en même temps on peut amener à Fredericton la balance du pouvoir , dit-il.

James Risdon, lui, est l'un des neuf candidats à briguer les suffrages pour le Parti KISS NB.

KISS ça veut dire Keep It Simple Solutions. En français on pourrait dire BISE, on pourrait dire Bonnes Idées Simples et Excellentes , explique celui qui se présente dans Bathurst-Ouest-Beresford, un autre bastion libéral.

Facebook et Twitter

Il ne fait pas de porte-à-porte pour rencontrer les électeurs, son travail le tenant trop occupé. Il se sert plutôt des médias sociaux pour mousser la plateforme du parti.

Je réponds directement aux questions des gens sur Facebook, sur Twitter. Les gens me posent des questions et moi je tiens compte de ça , explique-t-il.

James Risdon est candidat pour le Parti KISS NB dans la circonscription de Bathurst-Ouest-Beresford. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

James Risdon estime que le refrain des partis traditionnels est usé et qu'un changement s'impose, particulièrement dans le nord de la province.

On a de l'eau fraîche, l'air est pur, on a des belles plages, les gens sont aimables, mais ce qui manque c'est une économie qui bouge, une économie où il y a des emplois et où est-ce que les commerces peuvent avoir une croissance importante , dit-il.

Une oreille attentive

Des électeurs rencontrés se disent ouverts à écouter ce que proposent les candidats indépendants ou des candidats de partis moins connus.

Je vais y penser, mais c'est l'fun d'avoir des options autres que les anciens partis traditionnels , d'expliquer Livain Lanteigne, de Caraquet.

C'est bien d'avoir des idées nouvelles, d'avoir du sang nouveau pour changer les choses qui se passent en politique , ajoute Marie-Claire Boudreau, une électrice de la circonscription de Bathurst-Ouest-Beresford.

Ils se sentent confiants

Et n'allez surtout pas dire à ces candidats que leurs chances d'être élus sont minces.

Un chef qui privatise et un autre qui est un unilingue anglophone qui est contre la cause francophone, c'était ça les préoccupations des gens quand je faisais mon porte-à-porte , indique Guilmond Hébert.