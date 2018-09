Un texte de Bienvenu Senga

L'enseignante de profession, qui réside à Earlton depuis près de 15 ans, a l'impression que certains résidents de la localité de 1200 habitants sont sceptiques quant à la réussite d'une coopérative éventuelle.

Les gens regrettent de ne plus avoir d’endroit où aller acheter des ingrédients dont on pourrait avoir besoin de manière urgente, mais en même temps, je n’entends pas de plaintes à propos du coût élevé, ce qui était le cas avant, pour l’ancienne épicerie. Shannon Wittmaack, présidente du comité d’action

Les habitants d’Earlton ont comme alternative, notamment, de faire leurs achats au Walmart de New Liskeard, à 25 kilomètres au sud.

Mme Wittmaack estime que même si l’épicerie leur manque, les gens deviennent plus stratégiques et font des listes pour ne rien oublier lors de leurs déplacements en ville .

Le comité d’action doit également tenir compte de la démographie dans ses travaux, ajoute-t-elle.

Il est très évident que comparativement au moment où l’ancienne épicerie se portait bien financièrement, la population a beaucoup changé. On a des mineurs qui viennent à Earlton pour deux semaines à la fois, des enseignants qui travaillent en dehors du village. L’accessibilité et le grand nombre de personnes qui conduisent ont accru les possibilités en termes de lieux où l'on peut aller faire ses courses. Shannon Wittmaack

À l’issue de la réunion publique tenue vers la fin juin par le conseil municipal du canton d’Armstrong afin de présenter le modèle coopératif à la population, Mme Wittmaack avait l’impression que certaines questions étaient restées sans réponses, comme le modèle de commerce dont Earlton a besoin.

L’enseignante croit que l’échec des anciens propriétaires d'Earlton Grocery King, qui a fermé ses portes en juin, démontre que l'inventaire du nouvel établissement devrait même s'étendre à des produits qu’on ne trouve pas habituellement dans des épiceries.

Nous avons une population qui est majoritairement issue de la classe moyenne. Peut-être qu’on pourrait avoir un endroit où acheter des vêtements de seconde main, des choses plus spécifiques aux besoins de notre communauté , fait-elle savoir.

La diversification de l’offre d’une coopérative est impérative à son succès, selon l’ancien trésorier de l’Épicerie coopérative de Moonbeam, André Filion.

L’établissement a été créé en 2012 pour prendre la relève de l’Épicerie Léonard qui battait de l’aile. Au terme de sa première année d’existence, le chiffre d’affaires est toutefois resté inchangé, à la valeur de 1,2 million de dollars, malgré le fait que la coopérative avait recruté 500 membres.

L’expansion des départements de viandes et de fruits et légumes a eu pour effet d’accroître les ventes de près de 150 000 dollars en une année.