À la suite d’une conférence de règlement à l'amiable qui a duré cinq heures, lundi à Port Hawkesbury, en Nouvelle-Écosse, un accord a été conclu.

Le neveu, Tyrone MacInnis, 19 ans, ne percevra pas la moitié du gros lot qui lui avait initialement été accordée. Il recevra 350 000 $.

En attendant la fin de la procédure judiciaire, un juge avait ordonné le gel du montant de 611 319,50 $ qui avait été consenti à M. MacInnis et que sa tante convoitait. Après versement de 350 000 $ au neveu, la somme restante, soit 261 319,50 $ va à Mme Reddick.

Les gains de Barb Reddick à cette loterie totalisent donc 872 639 $.

Barbara Reddick se rend à la banque pour encaisser un chèque de 611 319,50 $ le 13 juillet. Photo : Radio-Canada/CBC/Gary Mansfield

Barb Reddick, 57 ans, refusait de partager l’importante somme remportée le 11 juillet dernier à Margaree Forks, en Nouvelle-Écosse.

Les noms de Barb Reddick et de son neveu Tyrone MacInnis apparaissent sur le billet. Photo : Radio-Canada/Gary Mansfield/CBC

Mme Reddick avait payé pour un billet de loterie de type « Chasse à l’as », mais c’est M. MacInnis qui l’avait acheté pour elle.

Les noms des deux personnes étaient inscrits sur le billet. Mme Reddick affirmait avoir demandé à son neveu d’y écrire le sien pour la chance et soutenait n’avoir pas eu l’intention de partager les gains avec lui.

Barb Reddick. Photo : Radio-Canada/Gary Mansfield/CBC

En pleine cérémonie de remise des chèques, la quinquagénaire s’était emportée et avait lancé aux personnes présentes qu’elle poursuivrait son neveu. L’esclandre était devenu viral sur Internet, et la chicane de famille avait provoqué des railleries et inspiré de nombreux mèmes.

Les avocats de Mme Reddick et de M. MacInnis ont indiqué que les deux parties sont satisfaites de cet accord mutuel. Les deux principaux intéressés ont refusé de commenter la résolution de l’affaire.