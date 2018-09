Robert Lepage, qui a fait le point lundi sur l’avancée de travaux du nouveau théâtre, souhaite que Québec devienne une véritable capitale culturelle.

Le Diamant présentera une offre variée, allant de la lutte à l’opéra, en passant par les spectacles de cirque. Robert Lepage soutient que son théâtre offrira un contenu peu présenté dans les autres salles, soit parce qu’elles sont trop à l'étroit ou n'ont pas les équipements requis.

« On a toujours fait la promesse qu’on ne viendrait pas voler les spectateurs des autres, au contraire, on espère être une locomotive pour donner le goût aux gens de sortir plus même. On va présenter un contenu qui est très différent », soutient le metteur en scène.

Le lieu aura également un pouvoir d’attraction pour les gens de l’extérieur et les touristes avec des spectacles sous-titrés.

Le théâtre Le Diamant actuellement en chantier devrait ouvrir ses portes en 2019 Photo : Radio-Canada/Valérie Cloutier

« Il y a un tourisme de qualité à Québec, ce qu’il n’y avait pas avant, avec les bateaux de croisières [...] Donc il y a une offre culturelle plus grande, de qualité, avec de la traduction, on va mettre ça en œuvre et on pense qu’on risque d’attirer pas mal plus de monde que la façon de faire habituelle qu’il y a à Québec », dit Robert Lepage.

Le Diamant pourra également être un lieu de diffusion pour les festivals comme le Carrefour international de Théâtre, le Festival d’été ou le Festival de cinéma de la ville de Québec.

Jusqu’à présent, sa compagnie Ex Machina s’est surtout produite à travers le monde avec 4000 représentations dans 40 pays différents et 150 villes. Selon Robert Lepage, Ex Machina est la plus grosse compagnie théâtrale au Canada; 85 % de ses revenus proviennent de l’étranger.

Robert Lepage affirme que les échéanciers sont respectés pour le théâtre Diamant qui sera inauguré dans un an. Les premières visites pourraient avoir lieu au printemps.

L'objectif de financement de 10 millions de dollars d'ici l'ouverture devrait par ailleurs être atteint « sans trop de problèmes », dit-il.

Le metteur en scène est par ailleurs demeuré muet quant aux controverses de l’été sur ses spectacles SLĀV et Kanata.