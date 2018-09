L’organisme privé sans but lucratif rapporte une hausse de 6,8 % des arrivées de voyageurs d’outre-mer, en mai et juin, comparativement aux mois correspondants de l’an dernier. Depuis le début de l’année, l’augmentation par rapport à 2017 se chiffre à 7,2 %.

Le nombre de touristes en provenance du Japon a bondi de 139,2 %, pour mai et juin, note Tourisme Montréal. Il a progressé de 20,8 % pour ceux venant de Chine, de 17,4 % pour ceux venant d’Allemagne, et de 10,8 % pour ceux venant de l’Europe francophone.

Montréal enregistre une croissance de plus en plus importante des touristes en provenance des marchés émergents. Nous entendons accentuer les efforts vers ces nouveaux marchés en Asie, en plus de poursuivre nos offensives et d’explorer d’autres créneaux. Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, le trafic de passagers venant de l’extérieur du Canada a enregistré « une solide performance », en juin et en juillet, selon l’organisme privé sans but lucratif. Ce dernier rapporte des hausses de 8,8 % des passagers transfrontaliers et de 10,7 % des passagers internationaux comparativement à l’été 2017. Montréal-Trudeau a reçu jusqu’ici cette année plus de 11 millions de passagers, une augmentation de 6,9 % par rapport à l’an dernier.

Les grands festivals montréalais ont aussi connu plus de succès cet été qu’en 2017. Les ventes de billets hors Québec ont augmenté de 18 % à Osheaga, de 14 % aux Francos, de 12 % au Festival international de Jazz.

Le taux d’occupation des hôtels de l’île de Montréal a diminué pour la période de juin à août, passant de 88,6 % l’an dernier à 85,3 % en 2018, selon les données de l’Association des hôtels du Grand Montréal, mais c’est surtout parce que le nombre de chambres existantes a augmenté dans le centre-ville. Le tarif moyen des chambres a été de 212,25 $, un recul de moins de 1 % par rapport à 2017.