Une chronique de Claudia Hébert

Le film, je le voulais subversif! Alors oui, j’y allais avec un peu de provocation. "Les salopes" c’est ironique. Pour moi "les salopes" ça n’existe pas. Et je trouve ça très beau avec "le sucre naturel de la peau", qui a quelque chose de plus poétique et de plus proche de la réalité du film. Renée Beaulieu, réalisatrice

Marie-Claire, la quarantaine, mariée et mère de deux enfants adolescents

Le film raconte l’histoire de Marie-Claire. En marge de sa vie socialement parfaite, elle a aussi des amants.

Elle prend le plaisir quand il passe, se permet de suivre ses envies et de profiter pleinement de son corps.

Chercheuse et enseignante en dermatologie, Marie-Claire décide d’utiliser ses aventures pour une nouvelle expérimentation.

Elle cherche à définir si l’amour et le désir ont une incidence sur les cellules épidermiques.

Elle se pose aussi de nombreuses questions sur les relations homme-femme, sur la monogamie et sur la sexualité féminine.

Renverser les stéréotypes

Renée Beaulieu a eu l’idée du film en faisant son doctorat.

Renée Beaulieu, présentera son film, Les salopes ou le sucre naturel de la peau en première mondiale au TIFF. Photo : Radio-Canada

Elle étudiait les rapports hommes-femmes dans le cinéma québécois. Elle s'est aperçue avec stupéfaction que les premiers rôles n'étaient pas tenus par des femmes.

Quand il était question de sexualité, les femmes n'étaient pas mères, elles étaient toujours jeunes et objets du désir des hommes, rapporte-t-elle. Elle voulait faire un film qui renverse ces stéréotypes.

Pour incarner cette héroïne complexe, Renée Beaulieu s’est tournée vers la comédienne Brigitte Poupart.

Cette dernière a été récompensée cette année avec le prix Iris de la meilleure actrice de soutien pour sa participation au film Les affamés de Robin Aubert.

L'actrice Brigitte Poupart dans le film Les salopes ou le sucre naturel de la peau Photo : Filmoption

L’actrice livre ici une performance généreuse et décomplexée, offrant au spectateur un nouveau modèle de femme au grand écran.

Le personnage est un exemple précieux d’émancipation sexuelle pour une femme complexe et nuancée. Elle vit une partie de sa sexualité hors des standards de la relation monogame stable et romantique.

Je pense que le romantisme nuit passablement à l’émancipation sexuelle des femmes Renée Beaulieu, réalisatrice

On a l’idée que les femmes veulent juste un homme, le mariage, le prince charmant , dit Renée Beaulieu. Cette idée-là aliène un peu la femme et l’exclut du plaisir parce qu’elle attend l’homme et qu'elle doit le servir , précise-t-elle.

Un personnage nuancé

Toutefois, Brigitte Poupart amène une nuance. Elle précise que le personnage de Marie-Claire vit également une existence romantique avec son mari, dont elle est réellement amoureuse.

Son désir pour d’autres hommes n'entache en rien le bonheur qu’elle ressent au sein de son mariage.

Le romantisme est peut-être à revisiter! Qu’est-ce que ça vaut dire aujourd’hui? De quelle façon est-ce qu’on est romantique? On peut le réinventer, ce romantisme là! Brigitte Poupart

Se parler entre femmes de sexualité féminine

À travers son film, Renée Beaulieu profite également de l’occasion de parler du mouvement #MoiAussi et de soulever des questions que l’on n’ose pas toujours aborder.

Alors que la question du consentement est parfois présentée de façon caricaturale, la réalisatrice amène le spectateur dans les nuances. Elle souhaite penser le mouvement #MoiAussi autrement.

Pour Brigitte Poupart, le moment est venu de prendre la parole, mais aussi d’ouvrir la conversation sur toute la complexité de la sexualité féminine.

Pour elle, on peut-être rendu à un moment où il faut se parler entre femmes et aborder les questions du plaisir féminin et de sa signifcation, du désir et du sentiment de culpabilité face à ce désir.

Les salopes ou le sucre naturel de la peau, de Renée Beaulieu. Photo : Filmoption

Un homme multipliant les conquêtes est rapidement étiqueté comme étant un séducteur alors qu’une femme qui fait la même chose est traitée moins généreusement.

Les salopes ou le sucre naturel de la peau remet en question ce vieux postulat injurieux et veut alimenter les débats.

Il ouvre aussi la porte à une représentation cinématographique plus diversifiée et plus complète de la femme aujourd’hui, avec toutes ses contradictions et toute la complexité de ses désirs.

Après une première au Festival international du film de Toronto, le film Les salopes ou le sucre naturel de la peau est présenté au Cinéfest Sudbury.