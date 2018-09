La passion de la course, M. Martineau l’a depuis qu’il a quatre ans. Lorsqu’il se fait interviewer par les journalistes Gaston L’Heureux et Guy Boucher à l’émission Les Coqueluches du 6 septembre 1974, cela fait donc 80 ans qu’il court… quasiment tous les jours.

Et ce ne sont pas de petites distances qu’il effectue. Depuis la tendre enfance, il court entre six et dix milles par jour (entre environ neuf et 16 kilomètres).

Lorsqu’il parle de ce qui le motive à courir ainsi tous les jours, il explique : « j’aimais mieux courir que marcher, ça me fatiguait moins. »

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Les Coqueluches, 6 septembre 1974

Le coureur amateur suggère toutefois, pour ceux qui souhaitent commencer la course, de ne pas se donner un trop gros défi dès le début. Il faut commencer doucement en parcourant d’abord un ou deux milles.

Ce à quoi la chroniqueuse Louise Poirier acquiesce. Dans son reportage à l’émission SRC Bonjour du 5 mai 1992, elle ajoute qu’il vaut mieux commencer « très lentement » lorsqu’on se met à la course à pied.

Avant d’entreprendre la course d’endurance et de longue distance, il est nécessaire de connaître les bonnes techniques afin d’éviter de se blesser.

Voici quelques-uns de ses conseils sur l’habillement et les techniques de course :

Des chaussures de jogging sont recommandées, avec une semelle épaisse pour amortir les chocs.

Prendre cinq minutes pour bien s’étirer avant de s’élancer.

Maintenir un rythme qui permet de parler en joggant.

Poser le pied à plat au sol, en allant du talon vers les orteils.

Ne cherchez pas à imiter personne. Jogger, c’est un mouvement naturel et chacun a son style. Gardez le corps droit avec le regard à une dizaine de mètres devant soi.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article SRC Bonjour, 5 mai 1992

Le marathon de Montréal change ses parcours cette année. Il invitera les participants à sillonner les rues de Ville-Marie, du Sud-Ouest, du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La-Petite-Patrie.

Une expérience sportive qui devrait enchanter les passionnés et qui se fera, souhaitons-le, sans blessures.