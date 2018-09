« Le quartier chinois de Vancouver est un puissant symbole de résilience, de détermination et de courage de générations de la communauté chinoise et de personnes qui ont aidé à construire cette province », déclare le premier ministre John Horgan dans un communiqué lundi.

Il soutient également que les contributions des premiers immigrants chinois et de leurs descendants touchent toute la province.

Le maire de Vancouver, Gregor Robertson, ajoute que la Ville appuie les démarches de la province en ce sens. « Ceci indique un nouveau chapitre pour le quartier chinois avec une occasion importante d'investir dans cette communauté et de souligner les nombreuses contributions positives que des générations de Sino-Canadiens ont apportées à Vancouver », affirme-t-il.

« La désignation par l’UNESCO reconnaîtrait l’importance du quartier chinois comme un site présentant une valeur culturelle et historique continue pour les gens de Vancouver, de la Colombie-Britannique et du Canada, est-il écrit dans le communiqué. Il permettra de rappeler de manière permanente le racisme, la discrimination et l'adversité auxquels ont fait face les pionniers de cette communauté qui ont aidé à construire la province ».

La Colombie-Britannique a présenté des excuses officielles à la communauté en 2014 et Vancouver a fait de même en 2018.