La députée a annoncé son départ du Parti libéral devant l'ensemble des députés réunis à la Chambre lundi, en début d'après-midi.

Il s'agit d'un bon coup pour le Parti conservateur, qui espère faire une percée dans les circonscriptions de la banlieue de Toronto, comme celle de Mme Alleslev, pour remporter les prochaines élections fédérales.

Au cours d'un point de presse donné peu après aux côtés de son nouveau chef, Andrew Scheer, Leona Alleslev a expliqué qu'il n'y avait pas qu'un seul facteur derrière sa décision, invoquant un ensemble d'enjeux, dont l'économie, la réforme fiscale, la politique étrangère et un financement déficient de la Défense.

« Le monde a radicalement changé au cours des trois dernières années et nous nous trouvons dans une période d'instabilité mondiale », a-t-elle affirmé.

Elle a soutenu avoir soulevé certaines propositions auprès de son ancienne formation, qui a selon elle fait la sourde oreille. Il n'aurait pas été correct de critiquer publiquement un parti avec lequel elle serait restée, a-t-elle soutenu.

« Notre pays est en danger. Le gouvernement doit être contesté ouvertement et publiquement », a-t-elle soutenu.