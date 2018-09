Pour se protéger du froid l'hiver dernier, un homme a installé une planche de bois contre l'un des murs du Centre, isolant ainsi l’air chaud poussé par la fournaise, souligne Didier Marotte, le directeur du Centre communautaire francophone de Windsor Essex Kent.

Toutefois, ce cas n'est pas unique, déplore M. Marotte, qui gère également le Centre d'orientation des adolescents de Windsor.

Le directeur du Centre remarque que de plus en plus d'itinérants quittent les frontières du centre-ville de Windsor.

Ça lui donnait de la chaleur pour l’hiver, et à plusieurs reprises il s’est installé à cet endroit et a même commencé à amener un panier d’épicerie rempli de toutes sortes de choses , déplore M. Marotte.

Le directeur explique que lorsque le Centre a réalisé le problème, plusieurs seringues jonchant le sol ont aussi été trouvées.

Suite à cette découverte, les employés du centre jeunesse ont contacté les autorités pour leur rapporter le problème.

On surveille encore , dit M. Marotte.