Évidemment, elles finissent par se ressembler un peu. Une soupe aux légumes est une soupe aux légumes, mais chez moi, il n'y a pas de mesure pour ces recettes, juste de la quantité et du goût.

J'utilise souvent ce que j'ai comme légumes dans le réfrigérateur ou dans le potager. Mais chose certaine, il y aura toujours de l'oignon et pas mal souvent des tomates.

Les potages sont aussi une de mes spécialités, je les concocte au gré de mon imagination : courge et pomme, zucchini et bette à carde et parfois j'y cache certains légumes mal aimés dans ma famille.

J'aime les soupes-repas, elles me servent souvent de dîner au bureau. J'apprécie leur chaleur, leur légèreté ou leur épaisseur. Une soupe c'est un monde de saveurs. Si j'avais à écrire un livre de recettes, probablement que ce serait un bouquin sur les soupes.

Bouillons réconfortants, petites épices pour la pimenter, crème pour encore plus l'aimer, c'est un univers de possibilités. Accompagné d'un morceau de bon pain ou d'un sandwich, du pur bonheur.

On peut y ajouter du poulet, du jambon, des légumineuses, des pâtes, tout est bon. Avez-vous essayé d'y faire cuire de petites boulettes de poulet haché? Vous allez adorer, le bouillon prend alors un goût exquis.

Faire un simple consommé de boeuf maison prend du temps, de la lenteur afin que les saveurs de la viande se détachent et ne laissent que les sucs dans notre chaudron. La célèbre soupe aux nouilles que nous avons tous dans nos garde-manger en est la preuve. Bouillon assaisonné, chaleur et petites nouilles délicieuses qui soignent si bien notre rhume et la fièvre des enfants.

Du réconfort, c'est cela que nous apporte la soupe. Et si elle est tellement délicieuse, c'est parce qu'elle nous rappelle celle que nous cuisinait notre mère. Elles en ont fait de la soupe, nos mères et grand-mères, c'était un plat qu'elles pouvaient étirer à volonté quand les sous dans la maison se faisaient rares.

Maintenant, c'est devenu un mets, quelque chose que l'on commande au restaurant et qui fait notre bonheur.

Comme j'ai un faible pour la vaisselle, je me suis procuré, lors d'un voyage à l'Ile-aux-Coudres au Québec, une superbe soupière qui a traversé les âges et est revenue à la mode. Je m'en sers toujours, car j'aime y servir la soupe lors des soupers de famille.