L’éducatrice spécialisée à l'école Des Explorateurs et l'une des responsables de la chienne Abel, Alysson Richard, soutient que les chiens Mira peuvent notamment apaiser les enfants et les aider dans la gestion de leur stress.

« C'est du soutien auprès des élèves. Par exemple, si un élève veut se confier il va pouvoir se confier à elle. Un élève qui a de la difficulté en classe à rester calme pourrait aller se coucher en classe près d'elle pour détendre l'atmosphère », soutient Mme Richard.



L'entreprise Constructions Pépins et Fortins et la minière Canadian Malartic ont investi respectivement 25 000 dollars et 10 000 dollars dans ce projet.