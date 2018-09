Les 12 noms ont été dévoilés lundi par le gagnant du prix Giller 2017, Michael Redhill. Ce dernier avait obtenu sa récompense pour le roman Bellevue Square.

Le jury composé de cinq personnes avait le choix entre 104 livres. La liste des finalistes sera raccourcie à 5 noms le 1er octobre. Le nom du gagnant sera annoncé le 19 novembre, lors d’un gala organisé à Toronto.

Kim Thúy avait déjà vu Ru faire partie des cinq livres candidats au prix en 2012. Il s’agit en revanche d’une première pour Éric Dupont.

Outre Kim Thúy, d’autres habitués de la course au prix Giller font partie des finalistes. Gagnante en 2011, l’Albertaine Esi Edugyan est de nouveau en lice cette année, cette fois pour Washington Black. Patrick deWitt (French Exit) et Rawi Hage (Beirut Hellfire Society) ont déjà fait partie de la courte liste des finalistes par le passé.

Le gagnant du prix Giller remporte une bourse 100 000 $, tandis que 10 000 $ sont donnés aux quatre autres finalistes.

Les 12 finalistes de la liste longue du prix Giller 2018

Zolitude de Paige Cooper

French Exit de Patrick deWitt

Songs for the Cold of Heart (traduction de La fiancée américaine) d’Éric Dupont

Washington Black d’Esi Edugyan

Beirut Hellfire Society de Rawi Hage

Motherhood de Sheila Heti

Our Homesick Songs d’Emma Hooper

An Ocean of Minutes de Thea Lim

Something for Everyone de Lisa Moore

Split Tooth de Tanya Tagaq

Vi (traduction en anglais) de Kim Thúy

Jonny Appleseed de Joshua Whitehead