Le temps froid s’est déjà installé à Wetaskiwin, où un petit groupe a trouvé refuge dans deux abris en bois. Des structures de ce genre sont fréquemment employées pour abriter le bétail. Jusqu’au mois dernier, elles servaient d’abris pour le terrain de baseball de la municipalité de 13 000 habitants.

Elles permettent maintenant aux personnes sans domicile fixe de se protéger des intempéries. C’est une solution temporaire qui a été adoptée en attendant la construction d’un nouveau refuge.

La Ville et les chefs des communautés autochtones environnantes sont à la recherche d’une solution permanente pour combattre l’itinérance et les autres problèmes liés à la consommation de drogues et aux maladies mentales.

La moins mauvaise solution

La semaine dernière, une première neige hâtive a rendu cette solution encore plus nécessaire.

Andrea Okeynan fait partie de ceux qui occupent les deux petites cabanes. Elle est sans domicilefixe depuis que sa maison, située dans la communauté de Maskawacis, a brûlé en 2005. Avant l’installation des abris, elle a fréquemment dormi dans la forêt. Elle se réchauffe dans des restaurants et dans des portiques d’immeubles contenant des guichets automatiques.

Andrea Okeynan est sans logement depuis 2005 quand sa maison à brûlé. Photo : CBC

« C’est difficile parce que plusieurs d’entre nous ont faim ici, raconte-t-elle. Je ne pense pas que ce soit juste que les Autochtones comme nous vivent comme ça. Je prie pour que Dieu nous vienne en aide. »

La municipalité de Wetaskiwin, située à 60 km au sud d’Edmonton, ne dispose pas d’un refuge permanent. Une étude réalisée par la Gendarmerie royale du Canada en 2017 a conclu que de 20 à 27 % du temps de travail des policiers était consacré à répondre à des cas non criminels de consommation de drogue en public.

« Ceci n’est pas notre réponse à l‘itinérance, assure la directrice des infrastructures de la Municipalité, Sue Howard. C’est une solution temporaire pour tenter d’apporter un peu d’aide à des gens qui campaient déjà de toute façon ici. C’est un espace au-dessus du sol qui les protège un peu des intempéries. » Aux deux abris s’ajouteront bientôt des toilettes préfabriquées, ajoute-t-elle.

Ressources insuffisantes

Plusieurs organismes fournissent de l’aide, dont des repas chauds, aux sans-abri de la municipalité. Le pasteur Vinjelu Muyabe, de l’église Lighthouse, affirme offrir des services à environ 40 personnes.

Il dit avoir assisté à plusieurs de leurs funérailles au cours des années. « C’est difficile de ne pas envisager le pire quand quelqu’un est absent du dîner du dimanche », raconte-t-il.

« Plusieurs gens meurent, dit-il. Je pense que c’est peut-être une ou deux personnes tous les deux mois qui perdent la vie en raison de la situation. » Il attribue en partie le problème au manque de ressources disponibles pour les personnes souffrant de dépendance et de troubles de santé mentale.

Le pasteur Vinjelu Muyabe dit qu'il sert des repas à environ 40 personnes. Photo : CBC

Le chef de la nation crie Samson, Vernon Saddleback, ajoute que le problème s’explique également par un exode des Autochtones vers la ville. Sa communauté a connu une forte croissance démographique qui ne s’est pas accompagnée d’une augmentation du nombre de logements. Le nombre d’habitants est passé de 7000 à 9000 en quelques années.

Convertir un motel

Vinjelu Muyabe et son équipe croient pour leur part avoir une solution en vue. Ils veulent faire l’acquisition du motel Manny’s pour le transformer en refuge d’urgence. Des logements de transition et des logements locatifs seraient installés à côté du motel.

Le pasteur croit qu’une entente pourrait bientôt survenir entre le conseil municipal et les différents organismes de la région.

Après deux ans de négociation, la congrégation s’est entendue pour acquérir l’immeuble au coût de 550 000 $. Des rénovations estimées au coût de 50 000 $ seraient également nécessaires. Vinjelu Muyabe pense que les frais d'exploitation seraient de seulement 4000 $ par mois grâce à la contribution des bénévoles. Il faut cependant trouver le financement afin que la transaction puisse aller de l’avant.

Le ministère des Communautés et des Services sociaux de l’Alberta affirme qu’il évaluera la possibilité de contribuer financièrement au projet dans le cadre du budget 2019.