Située sur la rue Collège, la nouvelle caserne accueillera quatre pompiers en permanence et permettra d’assurer une meilleure sécurité des résidents du secteur. Selon les calculs du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, le temps de réponse de quatre pompiers sera de cinq minutes et de dix minutes pour dix pompiers. On respectera ainsi les normes imposées par le ministère de la Sécurité publique.

Étant donné que les résidents du secteur auront désormais accès aux services de premiers répondants, leur cote d'assurance devrait être améliorée.

La caserne, dont le coût de construction est évalué à 2,5 millions de dollars, ouvrira ses portes au printemps prochain. Elle aura une superficie de 835 mètres carrés et pourra loger une auto-pompe.