Dorénavant, l’adresse postale de chaque résidence et commerce sera associée à la Ville de Lakeshore et non plus aux communautés de Comber, Pointe aux Roches et Belle Rivière.

La résolution a été déposée le 11 septembre dernier par le conseiller Len Janisse et supportée par une majorité du conseil, dont le maire de Lakeshore, Tom Bain.

Les conseillers Linda McKinlay, Tracey Bailey et Dan Diemer se sont opposés à la proposition, soutenant que les citoyens devraient être consultés avant d’amorcer un changement d’une telle importance.

Pour le maire Tom Bain, les citoyens ne devraient pas s’inquiéter d’un changement qui est d’abord administratif et technique et ne touche que les services postaux.

Nous avons eu certains problèmes dans le cas d’adresses postales similaires entre Windsor et Lakeshore. Nous devons les corriger, en particulier pour s’assurer que les services d’urgence se dirigent au bon endroit , explique-t-il.

Cela n’affecte pas les communautés. Comber restera Comber. Belle Rivière demeurera Belle Rivière. Cela n’affectera pas leurs identités! Cette décision concerne Poste Canada, rien de plus. Tom Bain, maire de Lakeshore

Pour Len Janisse, dépositaire de la motion et conseiller du quartier 2, la décision de changer la dénomination des communautés pour celle de la ville s’inscrit dans le plan stratégique voté par la ville il y a quatre ans.

L’objectif de ce plan était entre autres de développer un plus grand sentiment d’appartenance à la ville de Lakeshore, formée de différentes petites communautés , précise-t-il.

Un projet de pétition contre le changement d’adresse est piloté par un citoyen de la région, Mark McKinlay, conjoint de la conseillère Linda McKinlay.

Un peu plus de douze heures après avoir partagé la pétition sur ses réseaux sociaux personnels, la publication avait été partagée plus de 300 fois.