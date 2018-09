Les étudiants du cégep, les employés de l'établissement et leur famille immédiate peuvent s'y rendre pour recevoir des soins comme la prise de signes vitaux, la mesure du taux de glycémie et le remplacement de pansements simples.

Ce sont 14 étudiants, qui ont trois ans de formation en soins infirmiers, qui travaillent à la clinique à tour de rôle sous la supervision constante d'une enseignante.

L’infirmière scolaire collabore aussi à la prestation de services de la clinique.

La responsable de la clinique, Christine Dufour, croit que le ratio d'un superviseur pour un étudiant favorise l'apprentissage.

Ça permet d'intervenir rapidement, ça permet de recadrer, autant les bons coups que les mauvais coups, souligne Christine Dufour. Ça nous permet d'avoir vraiment ce côté-là, qu’en stage, quand on part avec 6-7 élèves, c'est plus difficile parce qu'on a au moins 6 à 7 patients aussi. On ne peut pas couvrir tout le monde...

Christine Dufour, enseignante en soins infirmiers au Cégep de Baie-Comeau et responsable du projet de clinique-école au cégep. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

L’équipe de formation en soins infirmiers au Cégep de Baie-Comeau souhaitait mettre sur pied une telle clinique depuis quelques années déjà. Christine Dufour a développé le projet dans le cadre de sa maîtrise en innovation pédagogique.

Une étudiante de troisième année en soins infirmiers, Mélanie Pelletier, affirme que ses expériences lui permettent d'échanger avec ses collègues.

Mélanie Pelletier, étudiante en soins infirmiers au Cégep de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

On apprend de tout un chacun, remarque Mélanie Pelletier. On n'a pas toujours le même bagage, on n'a pas toujours les mêmes cas cliniques.

Une première évaluation du projet aura lieu à l’hiver pour voir comment la clinique pourrait être améliorée. Des collaborations avec le CISSS de la Côte-Nord et l’Université du Québec à Rimouski sont aussi envisagées, indique Christine Dufour.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin