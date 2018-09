L’homme est accusé d’homicide involontaire à la suite du décès de Guy Tremblay, 93 ans. L’individu est mort lors d’un incendie survenu sur la rue Sacré-Coeur à Alma, dans la nuit du 12 au 13 juin 2017.

Le ressortissant français âgé de 30 ans est aussi accusé de négligence criminelle, de harcèlement et d’incendie criminel.

Le juge Louis Dionne de la Cour supérieure préside les audiences.

La sélection du jury a été complétée lundi. Il n’a fallu que trois heures au tribunal pour choisir les six femmes et six hommes qui composent le jury.

Si Matthieu Parente-Soares est reconnu coupable, il est passible de l’emprisonnement à vie.

D'après les informations de Gilles Munger