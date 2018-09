Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Le poste de maire de Témiscouata-sur-le-Lac a été libéré, en juin dernier, lorsque le maire Gilles Garon a remis sa démission dans la foulée de l'épineux dossier des infrastructures sportives de la Ville.

Danny Dubé est un agriculteur résidant du quartier Notre-Dame-du-Lac. Thérèse Viel, est l'ancienne directrice générale du CSSS de Témiscouata. Maintenant retraitée, elle habite aussi le quartier Notre-Dame-du-Lac.

Le troisième candidat, Gaétan Ouellet, a été directeur général de la SADC de Témiscouata pendant cinq ans, il a également été candidat à la préfecture de la MRC du Témiscouata en novembre 2017. Il a toutefois perdu l'élection contre l'actuelle préfète, Guylaine Sirois.

Principaux enjeux

Les grands thèmes de la campagne électorale seront l'avenir des infrastructures sportives de Témiscouata-sur-le-Lac et la dualité entre les quartiers Cabano et Notre-Dame-du-Lac. Aussi, l'approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées et la construction d'un motel industriel feront probablement partie des principales interrogations des citoyens.

Les Témilacois se rendront aux urnes le 14 octobre prochain, deux semaines après l'élection provinciale, pour élire leur prochaine mairesse ou leur prochain maire.