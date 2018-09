Un texte d’Alexandre Duval

Développé par l’Université Laval en partenariat avec le consortium Ouranos, cet atlas interactif couvre pratiquement l’ensemble du territoire habité au Québec.

Une zone rouge foncé sur la carte, par exemple, signifie que les gens qui y résident sont plus vulnérables aux inondations ou aux vagues de chaleur que ceux qui se trouvent dans un secteur qui serait désigné en blanc.

Cliquez sur l'image pour la consulter en grand format.

Une carte tirée de l'Atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques Photo : Université Laval / Atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques

Pour parvenir à cartographier cette vulnérabilité, plusieurs données ont été prises en compte : l’âge des habitants, leur profil socioéconomique, la proximité des centres hospitaliers, la présence de parcs ou de piscines ainsi que l’âge des bâtiments, par exemple.

« On sait que, par exemple, le Code du bâtiment a connu des réformes majeures, ce qui a fait en sorte que les bâtiments qui ont été construits [plus récemment] peuvent mieux faire face à des vagues de chaleur à cause d’améliorations à l’isolation », explique la chercheuse principale du projet, Nathalie Barrette.

Depuis plus de trois ans, cette professeure au département de géographie de l'Université Laval travaille sur ce projet, accessible au public depuis lundi.

« Au départ, ce projet-là était destiné aux aménagistes parce qu’on souhaitait qu’ils fassent une meilleure intégration de la dimension climatique dans leurs décisions urbanistiques », explique Mme Barrette.

Ces données pourront être prises en compte par les autorités pour choisir l’emplacement d’un îlot de fraîcheur ou d’une piscine publique, mais les citoyens pourront aussi s’en servir pour influencer les décisions politiques, selon Mme Barrette.

La population pourrait avoir un genre de levier pour dire à ses élus : "Regardez, nous sommes parmi les plus vulnérables aux vagues de chaleur, peut-être qu’on devrait investir une partie en verdissement". Nathalie Barrette, professeure titulaire au département de géographie de l'Université Laval

Vers de meilleures décisions?

Le directeur général d’Ouranos, Alain Bourque, croit que l’originalité de cet atlas tient au fait que des informations très complexes sont regroupées dans une seule et unique carte interactive. Selon lui, cela ne peut mener qu’à de meilleures décisions.

« Cet aspect d’outil cartographique-là est utile pour beaucoup de praticiens, les aménagistes, les ingénieurs, les gens qui sont sur le terrain […] pour modifier les zones à risque et tenter de réduire l’ampleur de l’impact des changements climatiques », dit-il.

Il y a une panoplie de risques en lien avec les changements climatiques qui peuvent être affrontés grâce à ce genre d’outils. Alain Bourque, directeur général d'Ouranos

« Vulnérabilité » ne signifie pas « risque »

Mme Barrette fait toutefois une précision importante : ces cartes n’indiquent pas les risques qu’une inondation ou une vague de chaleur survienne dans un secteur donné.

Elles indiquent plutôt à quel point la population qui habite ce secteur est sensible aux aléas climatiques et dans quelle mesure elle peut y faire face.

En prenant connaissance de ces cartes, Mme Barrette croit que la population contribuera elle-même à réduire sa propre vulnérabilité, puisqu’elle connaîtra mieux son secteur et ses voisins. « Souvent, un facteur de résilience […] c’est d’être sensible à l’autre », dit-elle.