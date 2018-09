Un texte d'Agnès Chapsal

Ce ne sont que les secondes élections provinciales pour ce parti qui tente d'avoir davantage de visibilité auprès des électeurs.

Le chef du parti, Adrien Pouliot veut gagner sa place dans le Salon bleu en remportant les élections dans la circonscription de Chauveau dans la région de la Capitale-Nationale, détenue par la libérale Véronyque Tremblay. Je compte gagner cette circonscription pour pouvoir enfin apporter une voix de centre droit à l’Assemblée nationale , assure-t-il, en entrevue à Radio-Canada.

Pour Thomas Collombat, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), rien n'est moins sûr, car la voix des conservateurs a du mal à porter au Québec, comme en Outaouais.

Ça reste une organisation dont le programme a une portée assez marginale au sein de la population, ça se reflète dans les sondages et les études d’opinion qui tendent à indiquer que les résultats de ces candidats-là ne vont pas être particulièrement élevés le 1er octobre , juge-t-il.

Selon lui, c'est plutôt la Coalition avenir Québec (CAQ) haut placée dans les intentions de vote qui répond aux attentes de certains Québécois.

Comme on a déjà une offre politique d’une organisation très influente voire en tête des sondages en ce moment, même si elle commence à glisser un petit peu, je pense que ça ne laisse pas beaucoup d’espace à un parti comme le Parti conservateur du Québec qui pour l’instant de toute évidence reste assez marginal , commente-t-il.

Pour sa part, Adrien Pouliot, ancien adéquiste et déçu de la fusion entre la CAQ et l'Action démocratique du Québec (ADQ), affirme que son parti se situe à la droite de l'échiquier politique.