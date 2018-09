Il s'agit de la deuxième meilleure année financière depuis la création de la corporation. On attribue ces résultats positifs à l'augmentation des abonnements de saison de 15 % en 2017-2018.

Même si les conditions de ski de la dernière année ne passeront pas à l'histoire en raison du temps très froid de la période des Fêtes et des nombreux redoux, la direction soutient avoir connu une excellente saison.

Investissements majeurs

La Corporation a également annoncé que des investissements de 11 millions de dollars seront réalisés au cours des prochains mois. Ces fonds serviront surtout à optimiser et moderniser le système d'enneigement, à acheter de nouveaux canons à neige, à mettre à niveau les remontées mécaniques et d'agrandir le chalet situé au pied de la montagne. On souhaite aussi aménager une zone extérieure qui permettrait d'accueillir des événements quatre saisons.

Des travaux sont déjà en cours sur la montagne. Une ligne haute pression est en voie d'être installée et les conduits désuets seront remplacés. Ces modifications permettront d'installer plus de canons sur le mont Orford et d'élargir la production de neige au mont Alfred-Desrochers et dans le secteur de la 4 km.

Quant à la construction de la zone événementielle et du chalet, elle commencera le printemps prochain.