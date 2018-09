Selon Guy Bourgeois, la pénurie de logements représente un frein au développement régional.

Il s'engage à accompagner les municipalités et les promoteurs dans la recherche de solutions.



« On doit libérer des terrains qui, actuellement, sont propriété de l'État. C’est ce qu'on appelle des « terres publiques ». Donc il faut s'assurer que dans le périmètre urbain, on puisse rendre disponible ces espaces-là. Deuxièmement, dans certains cas, ce sont aussi des terrains qui ont été identifiés, des milieux humides, donc il faut à ce moment-là trouver la bonne façon de travailler avec les autorités pour libérer ces espaces-là », soutient M. Bourgeois.