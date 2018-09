C'est la famille de l’individu qui a contacté les policiers.

L'homme s'est aventuré en forêt pour retrouver son chien disparu. Il était en camionnette avec sa conjointe. Il a quitté le véhicule pour chercher l'animal à pied, mais n'est jamais revenu.

La Sûreté du Québec a déployé des effectifs sur le terrain pour le retracer.

Les policiers sont à faire des recherches dans un secteur forestier à l’aide de VTT. Le coordonnateur en recherche de la Sûreté du Québec a été mis à contribution. Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ

Selon le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu, le corps policier pourrait aussi faire appel aux maîtres-chiens et à un hélicoptère.

Il rappelle que des mesures de sécurité sont à prendre au moment de s’aventurer en forêt.