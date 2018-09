Un texte de Romain Schué

François Bonnardel a fait cette déclaration en anglais, lundi matin, alors que François Legault était absent de l’annonce de la CAQ concernant l’aide médicale à mourir. Le chef de la CAQ se préparait, selon son équipe, au débat des chefs en anglais prévu en fin de journée.

Plus tôt, le député sortant de Granby avait tenté de minimiser les erreurs de François Legault. Ce dernier avait peiné, samedi, à expliquer le fonctionnement du système d’immigration, en délivrant des réponses approximatives, voire erronées.

Le lendemain, il avait reconnu ne pas être un « génie en herbe » sur le sujet, tout en révélant avoir révisé « toute la nuit », avant cependant de se tromper une nouvelle fois.

L’image de François Legault pourrait-elle avoir été écorchée? « Pas du tout. Méfiez-vous des chefs qui prétendent avoir toutes les réponses aux questions », a lancé François Bonnardel, avant de souligner qu’« on est tous des humains ».

« Il n’est pas en déficit du tout, du tout, du tout [de crédibilité] », a clamé l’élu, dont le père a lui-même quitté la France pour s’installer au Québec dans les années 1960.

« On maîtrise très, très bien les dossiers de l’immigration », a-t-il repris.

Les gens veulent un premier ministre qui a une vision pour l’immigration, qui a une vision humaine pour l’immigration, qui veut bien intégrer ses immigrants. François Bonnardel, député de la CAQ

Lisée attaqué par Blais

Jurant être « fier » de son chef, M. Bonnardel a mis de l’avant un test sur le Québec réalisé par La Presse + avant le lancement de la campagne électorale. François Legault y a obtenu le meilleur résultat, a tenu à rappeler François Bonnardel.

Le chef de la CAQ a d’ailleurs été le candidat ayant donné la réponse la plus proche concernant le pourcentage d’immigrants au Québec (13,7 %).

La candidate de la CAQ Marguerite Blais a quant à elle accusé le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui avait déclaré que François Legault « n’est pas prêt à être premier ministre » à la suite de ses erreurs, de lui-même « jouer au jeu de [de société] Parcheesi » sur la question de l'immigration.

« Une journée, c’est 30 000, le lendemain, ça peut être moins de 30 000, après ça c’est 35 000. Là, il va peut-être évaluer encore un peu plus haut. Lui non plus, il ne se branche pas par rapport à l’immigration », a-t-elle lancé, en référence à la dernière sortie de Jean-François Lisée, disant attendre les recommandations de la vérificatrice générale sur le nombre d'immigrants que le Québec devrait accueillir.

Parler d’immigration n’est pas « une erreur »

Pour François Bonnardel, aborder ce sujet de l’immigration durant la campagne électorale « n’est pas du tout une erreur ».

« Notre projet [de réduire à 40 000 le nombre d’immigrants au Québec] est solide, on le mentionne déjà depuis presque deux ans. Pour nous, il y a un échec pour ce qui est de l’intégration des immigrants. Un échec pour la francisation, [un échec] pour la régionalisation », a-t-il insisté.

Le candidat caquiste a également accusé le chef libéral Philippe Couillard de mener « une campagne de peur, sale ». « Les Québécois sont écœurés », a-t-il repris.

François Bonnardel a aussi précisé que la CAQ ne souhaitait pas déchirer l’entente entre le Québec et le gouvernement fédéral portant sur l’immigration signée en 1991. Celle-ci donne un dernier droit de regard à Ottawa concernant le nombre de nouveaux arrivants.

Devant le premier ministre fédéral Justin Trudeau, un éventuel gouvernement caquiste n’arrivera pas « avec une épée de Damoclès », mais s’appuiera sur « un mandat clair » pour « négocier ». « Ça ne me fait pas peur d’aller à Ottawa, de prendre la valise et d'aller négocier avec eux », a-t-il indiqué.