Gilles Bélanger, candidat de la Coalition avenir Québec

Gilles Bélanger, candidat de la Coalition avenir Québec dans la circonscription d'Orford. Photo : www.facebook.com/GillesBelangerCAQ/

Votre âge? 60 ans.

Votre lieu de naissance? Montréal.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Développeur économie durable et entrepreneur promoteur emplois novateurs.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 31 ans, 29 ans, 15 ans, 13 ans et 11 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Les deux.

Quelle est votre expérience politique? Chambres de commerces et projets public-privé (à tous les niveaux : fédéral, provincial et municipal).

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Fondation Christian Vachon pour la persévérance scolaire et école Montessori Magog.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Finaliser le projet Owls Head, qui implique des investissements de 250 M$ sur 10 ans et le Quartier de l'innovation de Magog incluant 350 nouveaux emplois.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ma famille (je suis père de cinq enfants) et le projet école.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? René Lévesque pour son honnêteté et sa candeur.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule électrique.

Quelle est votre devise? Donner de son temps et amour sans calculer = bonheur.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Les oiseaux dehors.

Quel est votre film préféré? Intouchables.

Quelle est votre série télé préférée? Les grands reportages.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Aladdin à Broadway avec ma fille de 13 ans.

Quel serait votre voyage de rêve? Faire la traversée des Amériques Sud et Nord en vélo.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Sauveteur à la plage du lac Simon.

Votre sport préféré? Le ski de montagne avec peaux.

Quel est votre plaisir coupable? La randonnée à ski hors piste.

Annabelle Lalumière-Ting, candidate de Québec solidaire

Annabelle Lalumière-Ting, candidate de Québec solidaire dans la circonscription d'Orford. Photo : www.facebook.com/AnnabelleLalumiereTingOrford/

Votre âge? 26 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Intervenante sociale.

Avez-vous des enfants? Non.

Quelle est votre expérience politique? Responsable aux communications au comité de coordination pour Québec solidaire Estrie.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Mon implication au sein de Québec solidaire.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Avoir réussi à « rebondir » après une épreuve dans ma vie personnelle à l'été 2017 pour devenir plus solide que jamais!

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Être rendue où je suis aujourd'hui compte tenu que je viens d'une famille vivant sous le seuil de la pauvreté. Je ne fais pas partie des gens dits « privilégiés », j'ai travaillé fort pour être rendue là et je n'ai pas fini de travailler, car j'ai de grandes ambitions!

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Françoise David, Marie Malavoy et Pauline Marois pour m'avoir fait réaliser que c'est possible pour une femme travailleuse sociale de formation de faire de la politique.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop », une phrase tirée du slam Rencontre de Grand Corps Malade.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? La reprise de la chanson Wicked Game de Chris Isaak par Charlotte Cardin.

Quel est votre film préféré? La ligne verte (The Green Mile).

Quelle est votre série télé préférée? Friends.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Les Cowboys fringants.

Quel serait votre voyage de rêve? Le choix est trop difficile à faire, je dirais donc faire le tour du monde!

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Caissière chez McDonald's.

Votre sport préféré? Le vélo l'été et le snowscoot l'hiver.

Quel est votre plaisir coupable? Si je m'écoutais, je mangerais de la poutine beaucoup trop souvent.

Maxime Leclerc, candidat du Parti québécois

Maxime Leclerc, candidat du Parti québécois dans la circonscription d'Orford. Photo : www.facebook.com/maximeleclerc2018/

Votre âge? 35 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke (Lawrenceville).

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Travailleur autonome.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 13 ans, 10 ans, 8 ans et 2 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils vont à l'école publique.

Quelle est votre expérience politique? Conseiller municipal de 2009 à 2013. Conseiller sur l'exécutif d'Orford depuis deux ans.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Construction du feu de la fête nationale à Bonsecours.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Notre accréditation Entreprise Enfant Soleil.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mes quatre enfants et leur mère.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? René Lévesque parce que sans lui nous serions peut-être aujourd'hui une province comme les autres. Parce qu'il était un grand démocrate avec une vision pour le Québec. Pas une vision à court terme comme ce que l'histoire récente nous a proposée.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? J'en ai deux. Vivons tandis que nous vivons. Et la devise de la famille Leclerc : dignes de nos Pères

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? L'album J'en ai plein mon cass d'Émile Bilodeau.

Quel est votre film préféré? Elvis Gratton.

Quelle est votre série télé préférée? Les Pays d'en Haut.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? David Goudreault.

Quel serait votre voyage de rêve? Pêche au Grand lac des Esclaves.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Camelot.

Votre sport préféré? Hockey.

Quel est votre plaisir coupable? Les desserts de ma blonde.

Guy Madore, candidat du Parti libéral du Québec

Guy Madore, candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription d'Orford. Photo : www.facebook.com/guy.madore.plq/

Votre âge? 53 ans.

Votre lieu de naissance? Laval.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Courtier immobilier depuis huit ans. J'ai au préalable oeuvré dans le domaine des communications, notamment en journalisme, puis à la Ville de Magog. J'ai aussi occupé le poste d'attaché politique de Pierre Reid.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 24 ans et 25 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils vont à l'école publique.

Quelle est votre expérience politique? J'ai été attaché politique du député Pierre Reid de 2003 à 2005.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? La distribution des paniers de Noël et de la rentrée en lien avec le Souper du partage Jean Pelchat où je suis bénévole depuis 2011.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Une perte de poids de 45 livres!

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? De voir mes fils devenir de jeunes adultes responsables et engagés. J'ai aussi une grande admiration pour le parcours professionnel de mon épouse.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Robert Bourassa parce que c'est lui qui m'a éveillé à la politique alors qu'il était premier ministre. Ses interventions étaient toujours posées, jamais vides. Je suis une personne de contenu, j'aime que les idées, les projets, aient une structure.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Faire face.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Aucune en particulier.

Quel est votre film préféré? Bon cop, bad cop.

Quelle est votre série télé préférée? Stranger things.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Alexandre Bissonnette.

Quel serait votre voyage de rêve? Une tournée de tous les stades de sport de l'Amérique du Nord.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Apprenti dans l'atelier de carrosserie de mon père.

Votre sport préféré? Le golf pour la pratique, le tennis comme téléspectateur.

Quel est votre plaisir coupable? Une bonne bière froide avant le souper … le week-end !