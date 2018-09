Vous avez été nombreux à m'envoyer l'image qui suit. Depuis le déclenchement des élections, elle a été publiée sur plusieurs comptes personnels et pages Facebook. Une de ces publications a été partagée plus de 11 000 fois.

Or, ces données sont trompeuses, puisque ni les ministres ni les enfants en CPE ne reçoivent d'allocation quotidienne pour leur repas.

Concernant les ministres, le chiffre de 54 $ provient sans doute d'un article publié en 2015 par la Presse canadienne. Dans celui-ci, on mentionnait que le gouvernement disposait d'un budget de 60 000 $ pour les repas offerts aux ministres lors des réunions du cabinet. On avait calculé que, si le budget total était dépensé au cours d'une année où il y avait 41 réunions, le montant par ministre reviendrait à 54 $. À noter qu'il s'agissait d'une prévision budgétaire, et non d'une allocation.

J'ai posé la question au Conseil du Trésor. On affirme que ce sont plutôt 33 878,83 $ qui ont été dépensés en 2014-2015 pour 50 réunions avec 34 participants, pour un montant de 19,92 $ par ministre.

Depuis la publication de l'article en 2015, le budget pour les repas aux réunions du cabinet a été réduit de 60 000 $ par année à 45 000 $, m'a expliqué un porte-parole du Conseil du Trésor. En 2016-2017, le gouvernement a dépensé 28 306,89 $ pour 36 réunions. En 2017-2018, c'est 33 075,19 $ pour 41 réunions. Ils sont 33 ministres, 2 membres du cabinet du premier ministre et 2 employés du ministère du Conseil exécutif à participer à ces rencontre. Donc, pour 2017-2018, on parle de 21,80 $ par ministre.

Les ministres ont en effet droit à une allocation repas, mais seulement lors de déplacements de plus de 12 heures. Ce montant est de 20,80 $.

Dans tous les cas, on est loin des 54 $.

Et pour les CPE?

Ici encore, le ministère de la Famille ne verse pas directement d'allocation repas par enfant aux CPE. C'est plutôt un montant de 7,31 $ qui est versé par jour par enfant pour les services auxiliaires, qui comprennent notamment les repas, m'a fait savoir un porte-parole du Ministère.

Du côté de l'Association québécoise des CPE (AQCPE), le directeur général adjoint, Xavier de Gallande, m'a expliqué que, de ce montant, 2,27 $ sont prévus pour payer les salaires liés à la préparation des repas, et 2,54 $ sont prévus pour l'achat de denrées alimentaires. Il serait donc question d'un montant de 4,81 $ par jour par enfant.

Alors d'où provient ce chiffre de 2 $?

Il se peut qu'on se soit basé sur ce reportage de l'émission L'épicerie, qui avait déterminé qu'il en coûtait aux CPE en moyenne 2 $ par enfant par jour pour la nourriture. Ce montant ne comprenait pas les salaires versés pour la préparation des repas. On ne parle pas non plus d'une allocation, mais bien d'une estimation des coûts, en moyenne.

On peut bien penser ce que l'on veut des montants prévus pour les repas des ministres et des enfants en CPE, mais reste que les informations présentées dans le populaire mème déforment la réalité.

