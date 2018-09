Un texte de Thomas Deshaies

Avec la collaboration de Claudie Simard

Les dirigeants de la commission scolaire estiment qu'il s'agit d'un enjeu majeur et assurent qu'ils œuvreront pour corriger la situation.

Les données fournies par le ministère de l'Éducation permettent de constater que la CSLA classe nettement en deçà de la moyenne nationale, qui est de 12,5 %.



Un résultat qui contraste aussi avec les autres commissions scolaires de la région.



La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB) se situe quant à elle dans le haut du classement des 72 commissions scolaires du Québec (4,8 %).

Part des élèves âgés de 13 ans ou plus qui ont fait leur entrée en première secondaire en 2016-2017



- Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB) : 4,8 %

- Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) : 6,7 %

- Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (CSLT) : 11 %

- Commission scolaire Harricana (CSH) : 14,2 %

- Commission scolaire du Lac-Abitibi (CSLA) : 25 % Données : Ministère de l'Éducation du Québec

Une priorité pour la commission scolaire



La directrice générale à la Commission scolaire du Lac-Abitibi, Isabelle Godbout, affirme qu'il s'agit d'un "enjeu criant".

La recherche démontre que lorsque les enfants entrent en retard au secondaire, ils risquent de ne pas avoir de diplomation. Ce sont donc des élèves qui sont des potentiels décrocheurs. Isabelle Godbout

La diminution du nombre d'élèves qui entrent à l'âge de 13 ans ou plus au secondaire est une priorité pour la commission scolaire, qui a lancé l'année dernière un Plan d'engagement vers la réussite. Plusieurs mesures seront mises en places pour favoriser la concrétisation des objectifs, explique Mme Godbout.

La commission scolaire veut notamment améliorer l'aide octroyée aux élèves en difficulté, dès le début de leur parcours scolaire.

« Quelles sont les pratiques efficaces et comment peut-on s'assurer de supporter nos enseignants dans la mise en place de ces pratiques efficaces », explique Mme Godbout.



Une « culture » du redoublement ?



Mme Godbout constate qu'il y a beaucoup de redoublement dans la commission scolaire.

« Les élèves redoublent beaucoup, particulièrement au premier cycle. Il y a même des élèves qui redoublent le préscolaire, qui en passant, n'est pas dans le parcours obligatoire », ajoute-t-elle.



Des discussions ont eu lieu avec les directeurs d'école et la nature des échanges laisse croire qu'il s'agit d'une pratique « cristallisée », selon Mme Godbout.

On pense qu'on fait pour le mieux quand on fait redoubler un enfant. Isabelle Godbout

Isabelle Godbout précise qu'elle ne jette pas le blâme sur les enseignants.

Une question de moyens ?

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT), Hélène Lambert, qui a été informée de cette statistique lorsqu'invitée à réagir, estime qu'il faut faire preuve de prudence.

« Il va falloir avoir une analyse plus poussée [sur les causes] », affirme-t-elle, tout en insistant sur l'importance de ne pas mettre d'entrée de jeu les enseignants sur le banc des accusés.

Ça pourrait aussi être parce que dans cette commission scolaire, on a moins de soutien et de services aux enseignants et aux élèves, que dans une autre commission scolaire. Hélène Lambert

Mme Lambert souhaite collaborer avec les différents intervenants du milieu pour trouver les causes de cette situation et corriger le tir.



Tout comme la directrice de la commission scolaire, Mme Lambert rappelle toutefois que le taux de diplomation est dans la moyenne régionale à la CSLA.



« C'est ce qui est encourageant, on se maintient dans la moyenne », affirme-t-elle. « Depuis 2-3 ans, il y a un rehaussement de notre statistique, on frôle toujours 70 % de taux de diplomation », précise quant à elle Mme Godbout.